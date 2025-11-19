ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

豪宅一哥副牌首作落成　開箱「雨衣大王」起家厝改建案

▲▼ 理仁柏舍,公設,獨立,聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲豪宅一哥聯聚建設子品牌首案「理仁柏舍」正式落成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠、詹宜軒／台中報導

聯聚建設子品牌首案「理仁柏舍」正式落成，該案無論基地選址、歷史脈絡、公設動線或建築語彙皆備受市場關注。2020年預售開賣時，以平均單價51萬元，締造1個月完銷紀錄，而該社區最近1筆成交單價已來到75萬元，被市場視為「買到賺到」的代表之一。

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！　內行人深度解析投資前景

「理仁柏舍」基地位於大七期生活圈，過去2019年該土地原為「達新工業」創辦人胡春達的家族起家厝，也是過去台灣人對「達新牌」的共同記憶，當時聯聚創辦人江韋侖就認為這裡將是子品牌最具意義的起點。

▲▼ 理仁柏舍,公設,獨立,聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「理仁柏舍」基地位於大七期生活圈，新光三越、大遠百即在正對面，原為「達新工業」起家厝。（圖／記者陳筱惠攝）

新案命名中也加入象徵胡氏家族的H字母與「柏」字，在公設部分甚至特別規劃「達會所」空間，致敬土地記憶與家族精神。隨著建築完工，「理仁柏舍」的空間美學首次完整曝光，據了解，達新工業後代也購入4戶。

▲▼ 理仁柏舍,公設,獨立,聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 「理仁柏舍」各公設以獨立單間呈現，市場幾乎沒有看過，也讓細節控住戶相當驚艷。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 理仁柏舍,公設,獨立,聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

「理仁柏舍」公設大廳以大面窗導入綠意，值得注意的是，各公設之間形成一間間不同以往的獨立空間，雖然都在同一層平面，由綠意環繞的廊道串連，不同公設都有獨立門廳，在目前台中市場上絕無僅有。

不僅內部相當精彩，外部則以長達200公尺綠廊串聯植栽層次與公共藝術，塑造具人文景觀的街角風貌，更同樣設定聯聚建設「奉茶水柱」展現社區的友善與溫度。

▲▼ 理仁柏舍,公設,獨立,聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼「理仁柏舍」公設甫以大面窗導入綠意，值得注意的是，各公設之間形成一間間不同以往的獨立空間。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 理仁柏舍,公設,獨立,聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

聯聚建設總經理王于娟指出：「聯聚建築旗下子品牌理仁建設第一個建案『理仁柏舍』都由聯聚團隊操刀，但奢華質感與美感不變， 45坪輕奢標配宅，有不少高質感、高學歷的創一代購入。」

「理仁柏舍」規劃45坪3房產品，共175戶，根據實價登錄資料顯示，「理仁柏舍」平均成交單價落在51萬元，視樓層與面向有所差異，但對比周邊七期豪宅行情最高百萬元相對親民，也讓首購換屋族與中階資產族群更易入手。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

已購客Ａ先生透露：「因為我是細節控，驚艷的地方包含公設、車道、景觀，保留了很多聯聚建設對藝術品、古董在公設呈現的堅持，甚至是逃生空間都相當用心，異材質拼接等等的細節多到數不完。」

據了解，聯聚建設第四季將公開商辦案「聯聚中衡大廈」，總銷220億元，目前預約賞屋有超過2成為台積電供應商，而也因市場打住不打商的氛圍，觀察以七期為核心的商辦案比住宅案接受度更高，預售屋包含允將「台灣之鑽」、興富發「市政壹號廣場」都成為目前另類房市熱點。

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

NET霸氣包棟9層大樓！　房東..

高醫22億買走高雄陳家資產　十..

中壢社宅250戶　含年青族群共..

新北人口開始流失！　3大高房價..

雲林「蚊子館」荒廢3年！議員開..

想買27年老屋！他列「200萬..

房市空頭最長2年　樂居李奕農預..

28年增值10倍！　信義資深豪..

20年「在地版小北百貨」月底熄..

