有閒錢能還50萬房貸「月付掉到1字頭」！1關鍵全搖頭：別還

記者鄺郁庭／綜合報導

房貸是否要提前還、還多少，常讓人陷入兩難。就有網友表示，房貸繳到第11年、剩19年，現在每月負擔約2萬元。最近和老婆拿到一筆獎金，手上約有80萬元閒錢，若拿50萬去還房貸，月付就能掉到1字頭，可他認為單純是體感很棒，但其實無感。他好奇提問，「大家會刻意去還一筆較大的房貸嗎？」話題掀起討論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「大家會刻意去還一筆較大的房貸嗎？」如果丟50萬還房貸，接下來每個月就只要付1萬多塊的房貸，「1字頭 就單純體感很棒，但實際上無感，因為我+我老婆月薪大概16萬左右，講認真是影響不大。」

他也補充，平常就有在投資股票，持股部位已超過500萬元，「從1萬2買到2萬7，越買越恐懼 XDDD」。

貼文引發熱烈回應，許多網友第一句就問利率，得知是「2.015%」後秒喊「絕版利率千萬別還！」有網友直言，「你不想投資就還掉，不然定存付房貸給銀行賺利差？」也有人提醒，現在環境利率偏高，未來轉貸或增貸不一定能拿到那麼漂亮的數字，還了反而可惜。甚至有人示警，「板上最近才有人提前還，結果現在要轉貸、增貸都被卡住。」

不少人則從投資角度分析，「才2%，當然別還啊，80萬去幹半張台積也不錯」、「你買股票、放美債都可以爽倒賺2%」、「如果金額不大、心裡有不安，就部分還到你覺得安心的程度」。也有人認為現金流更重要，「降低月付沒有意義，不如保持手上彈性。」

推噓留言中也不乏直球建議，「月付金沒差多少就不要還」、「如果有買第二棟的彈性，再考慮還完」、「怕風險就還嘛，睡覺睡得安穩心理值錢」、「錢太多就還一點也好」、「現在買第二間以上又難貸款，多的錢容易亂買亂跟風最後不見。」