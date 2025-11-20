預售屋成交腰斬再下探　豐原人買大樓取代透天

▲豐原住宅市場悄悄洗牌，從「透天大本營」變成大樓天下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豐原住宅市場悄悄洗牌，從「透天大本營」變成大樓天下。實價登錄資料顯示，今年前3季豐原區預售屋成交154戶，跟去年同期的546戶相比等於腰斬還不止，業者認為更關鍵的是產品結構。

根據實價登錄揭露，豐原區透天成交從2024年25戶縮水到如今只剩6戶，過去一整排透天的街景，現在一棟棟社區大樓接力蓋上來。生活、人口的結構改變也讓透天轉變為大樓。

澔宇開發協理蔡東伸分析：「很多在地家庭是家族分戶，長輩繼續住原本的透天，年輕一代就在附近大樓買2至3房，加上中科、后科的工程師與白領族通勤到園區上班，剛需還在，但大家更在意的是能不能買得起，坪數、規格要規劃得剛剛好。」

「澔宇築樂」日前在中陽路與豐原大道四段交會口舉辦開工動土典禮，鎖定的就是2至3房、戶數不大的社區規模。從單價來看，豐原新案開價大多落在3字頭末到5字頭，市場平均單價約42.7萬元。

蔡東伸指出：「市中心環內新案多已站上5字頭，沿著豐原大道的一線門牌約從每坪46萬元起跳，一般街廓則維持在4字頭前段，往外比，大雅新案普遍是5字頭，后里還看得到3至4字頭。」

「豐原的優勢就是機能跟交通完整，價格卻還沒追到最前面。」蔡東伸說。

▲小家庭分戶、人口變少結構改變也讓透天推案導向轉變為大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

近期豐原市況，有以商辦規劃的「豐閱ARC豐富特區」4月開始銷售，開價站上5字頭，附近就是亞大規劃的豐原健康產業園區、已啟用的國民暨兒童運動中心，搭配國道1號、國道4號雙交流道與中科、后科的通勤需求，讓豐原被視為「住在山城、工作在園區」的自住基地。

在地的感受也很直接，立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶就在一場開工典禮中分享，從2011年開始選舉，當時在豐原拜票看到的幾乎都是透天厝，「這10幾年下來，一棟棟社區大樓越來越多，可以看出小家庭分戶、人口變少，所以大家改住大樓，很多建商也很努力蓋出很多很好的作品，讓大家可以住到好房子。」

對此，葫蘆墩建設副總盧毓倫觀察：「過去豐原區以透天為主的居住習慣，近年則由大樓案填補小家庭的真空帶。在地換屋、自住首購及準備退休的壯世代族群而言，相較於北屯、西屯區房價，仍具親民優勢。」

