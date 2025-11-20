疫後全台交屋67萬戶！　等同北市7成總住宅量體

▲前3季全台住宅核發使照量達達10萬6243宅，為統計以來新高量。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

房市低迷，但新案交屋海嘯仍持續加劇。前3季全台住宅核發使照量達達10萬6243宅，為統計以來新高量，且觀察疫情之後全台已有67萬宅交屋，相當於7成台北市住宅量體。

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構觀察內政部資料，1~9月全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達10萬6243宅，為1997年以來同期新高，且累計全台自2020年來已有67萬47295宅交屋，相當北市約7成房屋稅籍住宅類數量。

細看六都數據，其中台北市今年截至9月為止，數量最多的是台中市，高達2萬196宅。其次桃園市達1萬9284宅，數量為全台亞軍。

▲六都暨全台住宅類(不含農舍)之使照宅數。（表／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「觀察歷年數據，從2022年起使照量排行榜都由台中市奪冠，主因是該市近年有捷運等建設議題，且北屯、西屯及南屯等處重劃區議題濃厚，相繼成為建商推案重鎮，推升區域使照量體。」

另外，賴志昶表示：「新北、桃園受惠於脫北者議題，以親民房價與軌道建設題材，加諸有不少重劃區集中兩縣市，吸引建商近年來大舉推案。」

整體而言，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「目前銀行申貸限縮問題仍在，12月理監事會也難有放寬空間，加諸近年最大交屋潮推波助瀾，部分縣市重劃區有不少餘屋有待去化，恐怕市場將出現流動性壓力。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然房地合一2.0閉鎖期的特性，不會是過大量體在交屋後馬上釋出，但由於近來貸款不易、房市景氣不佳，在供給量大的重劃區恐怕還是會有壓力，價格面臨修正。」

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景