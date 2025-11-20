房地合一稅收年減2成　學者：不用擔心台灣房市





▲去年919央行祭出第七波房市管制後，全台房市進入寒冬。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

房市進入寒冬，今年目前房地合一稅收年減21%。學者表示，對台灣房地產前景並不擔心，因基本面強，現在市況不佳就是因為央行第七波管制，但政府打房不會一路打下去。

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年919央行祭出第七波信用管制後，房市正式進入急凍期，前3季全國買賣移轉棟數19萬4976棟，較去年同期減少28.1%，創下2017年以來新低。

淡江大學財務金融學系教授聶建中表示：「當前房市低迷，主要就是央行第七波管制，但撇除政策，台灣的房市基本面強，土地、房屋供給有限，剛性需求也強，游資豐沛，尤其是有錢人非常多。」

聶建中認為：「雖然不敢說現在是房市最差的時候，但可以說是很差的時候了，政府主要得面對高房價民怨、輿論問題，不會無止境的打房，一直打下去將影響很多層面，包括稅收等等。」

富比士網路科技執行長陳高超指出：「去年全國房地產稅收（地價稅、土增稅、房屋稅、房地合一稅、契稅）高達4009億元，凌駕股市證券交易稅，占整個中央政府總稅收3兆7619億元的10.65%，可見房地產的重要性。」

陳高超表示：「今年房市進入寒冬，1~8月房地合一稅卻只345億元，年減幅度高達21%，央行限貸令不僅造成市場交易紊亂，讓房地產上下游景氣大蕭條，也造成了許多的市場亂象。」

▲陳高超表示，央行限貸令不僅造成市場交易紊亂，讓房地產上下游景氣大蕭條，也造成了許多的市場亂象。（圖／記者項瀚攝）

舉例來說，先前央行宣布，換屋族出售舊屋的期限從1年延長至18個月，不過陳高超表示：「以當前市況，18個月也不見得賣不出，致第二戶限縮五成貸款須補現金。」

另外，《銀行法》72-2排除新青安排除，但央行關心的不動集中度卻沒將其排除。陳高超坦言：「現在房貸水龍頭根本沒開，購屋族、換屋族依舊苦哈哈。」

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景