有打算結婚！男友買房「2人一起背房貸」　網1原因搖頭：你人真好

▲因為有結婚的打算，所以男友已經買房了。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

如果房子不在自己名下，會不會擔心？近日就有一名女網友分享，雖然男友已在家人資助下先買了房，但其實兩人會一起付房貸，如今房子掛在男友名下，她就有種那是「別人的房子」的感覺，更因此感到煩悶。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「男友買房」為題發文表示，她原本一直很渴望擁有屬於自己的房子，認為這是安全感的重要來源。她坦言自己的收入與存款都比男友高，且穩定成長，若有家人幫忙，她完全可以自己買房，而不需要男友負擔貸款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，男友因為有結婚的打算，所以在家人的資助下先買房了，名字也是掛他自己，至於房貸則由兩人負擔。原PO現在就認為，她必須把錢拿去支付房貸，但房子卻不是自己的，且在討論裝潢時，也常有「這是別人的房子」的感覺，讓她感到煩悶。

貼文曝光後，大票網友都表示，「不是好像，就是別人的房子，醒醒！你們還沒結婚，房子也不是登記在你的名下，你人真好」、「只有他的名字就讓他自己還，你也去買一間屬於自己的，不要哪天吵架對方讓你滾出他的家」、「不是你的名字，請不要幫對方繳房貸，如果要繳，請把婚前協議寫好，如果未來離婚了，繳的錢要比例還你」、「又沒有你的名字幹嘛當房貸分母」。