「中友不蓋了？」傳言再起　官方鑑定曝延宕主因

▲彰化地區首間大型百貨「中友百貨彰化店」近期工程進度引發地方關注。（圖／記者唐詠絮攝）
記者陳筱惠／台中報導
彰化地區首間大型百貨「中友百貨彰化店」近期工程進度引發地方關注，原依契約規定，業者應在用地點交後3年內完工營運，本預計2028年第一季開幕，但依目前進度應會落在2029年才能完工。對此，業者出面表示，仍會持續推動投資案。
《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景
近期彰化市民代表會開會時，多名代表質疑工程延宕，更指出若中友百貨無正當理由，應依契約開罰，對此，中友表示：「中友百貨彰化第二停車場投資案推動期間，受營建市場缺工缺料與材料價格波動等，多重外部因素影響，中友百貨仍全力推進施工並強化品質與安全。」
據了解，中友百貨於2022年6月16日與彰化縣政府簽訂「彰化第二停車場興建營運暨移轉案」投資契約，全案投資金額上看40億元，依約應於用地點交後3年內開始營運，原興建期限為2025年8月31日。去年也爆出有招商廠商出來說「中友不蓋了！」
▲中友百貨彰化店本預計2028年第一季開幕，但依目前進度應會落在2029年才能完工。（圖／記者唐詠絮攝）
但中友指出：「受到多重外部環境因素影響，目前地下室開開挖完成，卻遇到營建市場缺工缺料、材料價格波動等，工程期程確定延宕。」
對此，中友百貨特別委請臺中市建築師公會進行鑑定，於7月1日出具鑑定報告。報告結果指出，該案主要係受市場外部因素所致延宕，預計將於2029年5月11日才能完成。
其實，中友在收到鑑定報告後，與彰化縣政府商討展延協議，但部分內容尚待補充佐證資料，因此當次會議未能形成最終協議。中友百貨希望盼能儘速召開後續協商會議，以期雙方早日取得共識，攜手推動計畫落實。
讀者迴響