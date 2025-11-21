首度進軍士林北投　永和王曝：手握雙北千億都更庫存





▲士林海光公辦都更案今（21日）舉行動土典禮。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「永和王」漢皇近年在雙北推出許多建案，積極走進台北市，今（21日）舉行士林海光公辦都更案動土儀式，副董孫鼎翔接受訪問。他表示，公司傾向在開發成熟區推案，目前手握千億都更庫存，除了永和，在北市也有多案，包括基隆路案、環生段案等等。

被稱為「永和王」的漢皇近年開始進軍台北市，已在文山區、中正區推出新案，今日士林區「漢皇韶光」今（21日）舉行動土典禮，是漢皇在北市的第三案，也是在士林北投區的首案。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示：「公司今年推出4案，可售總銷約300億元，包括已開案的中正漢皇城双、三重漢皇一寓、士林漢皇韶光、永和漢皇River Sky，往後每年都會維持差不多的推案量體。」

孫鼎翔透露：「目前公司手上的都更庫存量，總銷約達1000多億元，其中除了永和外，在北市也有不少開發案，包括基隆路案、懷生段案等等。」

孫鼎翔表示：「景氣不好時，開發成熟區由於需求穩定、供給有限，房價相對抗跌，而漢皇以雙北地區為核心，其中又有許多個案為市中心的危老都更案，因此不會過度擔心銷售去化困難而延後推案，只是釋出合理價位，仍能有效去化。」

▲孫鼎翔於「漢皇韶光」動土典禮會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

談到今日開工動土的「漢皇韶光」，該案位於延平北路五段巷內，也就是葫蘆堵一帶，為基地770坪的公辦都更案，據代銷透露，規劃2~3房、每坪開價88~99萬元。

孫鼎翔說：「該案區域開發成熟，生活機能佳，本就有一定的購屋及換屋需求，在輝達宣佈進駐北士科以前就已定價出來，但我們考量到現在房市的大環境，仍決定第一波不調價。」他說：「這就是讓利！現在台北市8字頭建案，非常難找了吧？」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「在房市寒冬中，雙北地區的價量表現相對穩健，尤其是士林北投區，輝達確定進駐北士科，可說是房市一片死寂中唯一的好消息，北士科內及開車通勤10分鐘以內的區域都將受惠。」

