又見橋頭勇士　頂樓戶飆到49萬再創區域新高

▲根據最新實登，橋頭有新案成交價達49萬元，再創區域天花板新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

橋頭房市近年有南部S廊帶、橋科、台積電議題助攻，房價快速飆漲，區段最受矚目的高雄新市鎮房價，短短2年有26%的漲幅，進場購屋族還被稱為「橋頭勇士」，根據最新實登，首度有新案成交價達49萬元，再創區域天花板新高。

橋頭科學園區在南部半導體S廊帶具關鍵影響力，受惠產業利多，一舉帶動周邊房市發展，案量多集中在高雄新市鎮，且房價愈墊愈高，晚進場的購屋族還被稱為「橋頭勇士」。

根據最新實登，預售案「達麗世界學」10月3日創下49.05萬元新高紀錄，該戶為34坪頂樓戶，2房2廳2衛，總價1508萬元，單價再創橋頭新高，直接成為區域最高價天花板。實登統計，2025年預售均價為40萬元，2023年均價達到31.8萬元，短短2年大漲26%，等於橋頭晚2年買每坪貴8.2萬元，連橋頭勇士們都互相致敬「忠誠」！

北高最受矚目的「橋頭科學園區」開發進入關鍵倒數。高雄不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊指出，園區內已有多家科技廠同步建廠，包括智崴資訊、新特系統、鈦昇科技、華騰國際、鴻華先進、凱舟等企業，目前均已進入完工階段，區域產業量能快速成形。





▲該戶為34坪頂樓戶，2房2廳2衛，總價1508萬元，單價再創橋頭新高。（圖／翻攝自實價登錄官網）

陳又齊說：「加上橋科鄰近南科楠梓園區、又有台積電帶動龐大工程師的人口紅利，後續將形成群聚效應，吸引科技族群在周邊購屋、置產。」

在科技利多不斷加持下，橋科周邊房價持續向上墊高，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，區域因品牌建商卡位、加上地段具長線發展性，新推案單價屢創新高，該區銷售中的建案，每個月幾乎都有成交，顯示市場雖盤整，但科技族群購買力強勁，銷況穩定「許多工程師甚至會指名靠近捷運站、靠近園區的物件。」

謝哲耀分析，而之後鼎宇建設在該區即將推出的新案，預計開價也將全面站上4字頭以上，形成區域連動行情。

