ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

又見橋頭勇士　頂樓戶飆到49萬再創區域新高

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據最新實登，橋頭有新案成交價達49萬元，再創區域天花板新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

橋頭房市近年有南部S廊帶、橋科、台積電議題助攻，房價快速飆漲，區段最受矚目的高雄新市鎮房價，短短2年有26%的漲幅，進場購屋族還被稱為「橋頭勇士」，根據最新實登，首度有新案成交價達49萬元，再創區域天花板新高。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

橋頭科學園區在南部半導體S廊帶具關鍵影響力，受惠產業利多，一舉帶動周邊房市發展，案量多集中在高雄新市鎮，且房價愈墊愈高，晚進場的購屋族還被稱為「橋頭勇士」。

根據最新實登，預售案「達麗世界學」10月3日創下49.05萬元新高紀錄，該戶為34坪頂樓戶，2房2廳2衛，總價1508萬元，單價再創橋頭新高，直接成為區域最高價天花板。實登統計，2025年預售均價為40萬元，2023年均價達到31.8萬元，短短2年大漲26%，等於橋頭晚2年買每坪貴8.2萬元，連橋頭勇士們都互相致敬「忠誠」！

北高最受矚目的「橋頭科學園區」開發進入關鍵倒數。高雄不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊指出，園區內已有多家科技廠同步建廠，包括智崴資訊、新特系統、鈦昇科技、華騰國際、鴻華先進、凱舟等企業，目前均已進入完工階段，區域產業量能快速成形。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該戶為34坪頂樓戶，2房2廳2衛，總價1508萬元，單價再創橋頭新高。（圖／翻攝自實價登錄官網）

陳又齊說：「加上橋科鄰近南科楠梓園區、又有台積電帶動龐大工程師的人口紅利，後續將形成群聚效應，吸引科技族群在周邊購屋、置產。」

在科技利多不斷加持下，橋科周邊房價持續向上墊高，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，區域因品牌建商卡位、加上地段具長線發展性，新推案單價屢創新高，該區銷售中的建案，每個月幾乎都有成交，顯示市場雖盤整，但科技族群購買力強勁，銷況穩定「許多工程師甚至會指名靠近捷運站、靠近園區的物件。」

謝哲耀分析，而之後鼎宇建設在該區即將推出的新案，預計開價也將全面站上4字頭以上，形成區域連動行情。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：高雄房價橋頭科學園區台積電新市鎮新高價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在地：地價上看20億

高雄老字號「金芭黎舞廳」，營業30多年，2009年曾耗資數千萬元改裝，至今仍是高雄極具代表性的娛樂地標，沒想到因土地租約到期，預計明年1月16日正式歇業，據查，地主為陳姓自然人，屋主為壽山保齡球館，專家預估，該地位於三多商圈，地價也有20億元的價值。

33分鐘前

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

買房是不少人努力追求的夢想，不過財政部高雄國稅局近期查出，有年輕人買房後因為失業或收入不足，無力負擔貸款，最後由父母出手幫忙還房貸，卻因此被課贈與稅！

1小時前

付8萬租金只住4天！她曝女房東「超瘋惡行」崩潰：還繼續出租

租屋族最怕的莫過於遇到惡房東！就有女網友表示，自己在台北短租一處套房，原以為是舒適的新裝潢物件，沒想到只住四天便像掉進惡夢。女房東從她入住前就瘋狂傳訊、要求拍照與回報動向；入住後甚至掌握她的進出時間，還大罵「不檢點」。她嚇得連夜退租、住飯店近三週，解約時遭對方施壓，最後連老家都收到限時恐嚇信。如今該物件仍上架，讓她心有餘悸，提醒租屋族務必小心。

2小時前

新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個省？設計師一語點破真相

買新成屋直接裝潢，還是購入中古屋再重新翻修，究竟哪個比較省錢？是不少購屋族常掀起激烈討論的話題。不少網友認為中古屋「房價便宜、預算更好控管」，也有人指出新建案「格局方正、工序簡單、裝潢最划算」。對此，室內設計師吳筱薇以實務經驗分析，若以一般常見的工程內容比較，新建案確實相對省錢。

2小時前

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

一名富爸爸替12歲兒子在淡水買下總價1600萬元的房子，但重點是，竟然不用繳贈與稅，這讓外界不禁好奇，背後有何神奇操作？對此，律師蘇家宏點破關鍵，坦言是完整的證明文件，才能順利通過國稅局那關。

3小時前

85歲老院長退休　「粉紅招牌」卡位鳳山空置醫院

在地深耕半世紀的鳳山老字號「大東醫院」，因85歲的院長蔡森郎年事已高、子女均旅居美國無意接手，去年9月底吹熄燈號，震撼不少在地民眾，醫院歇業後，屋主火速招租，迎來大咖新租客進駐，「POYA寶雅」證實已承租，開幕時間未定。

3小時前

「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建

信義路四段上的「富貴角大廈」，921地震後傾斜加劇，明顯傾倒在隔壁大樓上，形成蛋黃區情景。等了26年，該大樓54戶終於100%同意都更，預計12月舉行公聽會。專家預估，該案1年內有望拆屋都更，規劃小坪數住宅、事務所單價可達180萬元。

5小時前

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

「準時繳款，聯徵卻標記沒繳？」一名大公司主管明明月入10幾萬、帳戶長期有200萬餘額，且每月自動扣繳貸款從不延遲，卻在申請房貸時，連續遭三家銀行拒絕，差點要背上百萬違約金；沒想到，一查竟是銀行出包，經過一番抗議與爭取，最終才驚險落幕。

5小時前

台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷仔內」土地1.9億成交

中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，開發商爭相插旗，實登揭露，7月又有高價土地成交，面積352.6坪，總金額1億9213.8萬元，換算每坪單價約54.5萬元，新買家為台南在地建商。信義房屋專家表示，該區巷弄內土地行情落在40~50萬元。

6小時前

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網點出關鍵敗筆：觀光好牌全砸爛

多人嚮往泡湯勝地，烏來老街自然是熱門首選，然而近年國旅品質頻頻成為話題焦點，不少網友猛烈抨擊國旅缺乏競爭力。最近就有位網友直言，烏來坐擁溫泉、壯麗的河谷風光和獨特的原住民文化，明明資源豐富，卻因為完全沒有好好規劃，整個區域看起來根本像座「貧民窟」，完全看不出它原本的優勢，讓他忍不住感概：「這就是國旅」，不少鄉民也點頭表示，國內觀光就是敗在缺乏全盤設計，白白浪費台灣的好山好水。

6小時前

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相..

「3皇3家」黯然搬離30年起家..

超狂「河南王」！　5分鐘買3戶..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

租屋補貼「免房東同意」　申請3..

金巴黎舞廳驚傳將歇業！　「護國..

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網..

一家四口被房東趕走「爸硬湊20..

金門蛋黃區價量抗跌　在地：軍公..

ETtoday房產雲

最新新聞more

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在..

慈父無償幫兒子還800萬房貸　..

只住4天！她曝台北女房東「超瘋..

新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個..

幫12歲兒「買1600萬房」免..

85歲老院長退休　「粉紅招牌」..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相..

台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷..

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366