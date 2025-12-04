ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中科新貴買房地圖曝光　「錢多、事少、離家近」成鐵則

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著科技新貴大量湧入，外溢住宅需求推升周邊房市熱度。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中中部科學園區擴建效應持續發酵，中科1.4奈米製程新廠已啟動基樁工程，全案總投資規模預估達1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產，2028年量產，年營業額可望超過5000億元，帶來間接就業人潮估至少8000人。

隨著科技新貴大量湧入，外溢住宅需求推升周邊房市熱度，科技業買房必要三條件，就像俗語找工作的「錢多、事少、離家近」概念。

包含科技族群願意為品質與效率買單，但不等於無上限支出。對於多數中科工程師而言，「錢多」代表的是可合理負擔、不造成生活壓力的總價帶，多落在1200~1500萬元之間物件。

科技業工時長、時程緊，最怕買房後生活變更累。因此「事少」被具象化為超商、全聯、學區、診所、餐廳一段路能解決，生活不需要再額外花心力規劃。

另外工程師最在意通勤時間，「離家近」一來避免長途奔波影響工作，二來保留更多時間給家庭與休息。因此買房時普遍要求20分鐘內到中科園區。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中中部科學園區擴建效應持續發酵，中科1.4奈米製程新廠已啟動基樁工程，預計2028年量產，帶來間接就業人潮估至少8000人。（圖／記者陳筱惠攝）

這三條線分別劃定價格天花板、生活半徑、時間成本，也因此中科工程師買房版圖逐漸聚焦在圍繞中科園區的沙鹿、大雅、西屯三大區域。

以西屯區中科生活圈來說，生活機能最強，但1500萬元預算僅能買小坪數，且新屋供給不多，多半只能挑選高於1500萬元的新成屋或是屋齡10年左右的中古社區。房價也是三區地圖中最高，也讓西屯更像是「生活品質與保值」導向的選擇，而非坪數效率的最佳方案。

大雅區有著距離中科最近的硬實力，成為穩健型工程師最愛，若只看「通勤距離」這個條件，大雅可以說是中科工程師的第一選項。不過大雅屬傳統型成熟市鎮，雖然商圈穩定且密度高，但新建案稀有，更被稱為建商沙漠，成長速度將較平緩。但對於「最重視距離、不追求花俏建設」的工程師族群，大雅仍是非常務實且穩健的選擇。

若追求距離＋坪數＋預算效率，台中沙鹿是當前最強綜合體。尤其捷運藍線的龍井機廠已於6月26日正式開工，沙鹿區擁有五個藍線站點(B4-B8)，未來將優先於第一階段通車，不僅強化通勤便利性，使沙鹿的房市未來性加速發酵，也大幅提升海線整體價值，使其從「外溢選擇」轉變為「主力居住地」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沙鹿區受惠特五號道路的交通便利，加上生活機能便利及房價優勢，讓沙鹿區躍升成為中科外溢居住最具競爭力的區域之一。（圖／記者陳筱惠攝）

沙鹿區近年在工程師新貴之間攀升，成為中科外溢居住最具競爭力的區域之一，除了交通給力，包含通車的「特五號道路」可說是專門替在中科上班族開啟的捷徑，加上沙鹿區人口突破10萬人，生活密度高、採買便利，對以生活效率為優先的科技族群吸引力極高。

最後與西屯區的房價相比，總價1500萬內在沙鹿區新建案及預售屋的選擇性多，民眾還能依照週邊生活機能與交通的便利性去做選擇，在經濟配置較寬鬆下，更適合長期自住客，成為三區CP值最高的選項之一。

未來3~5年，中科新貴可預測性的增加，未來購屋重心勢必更加集中於沙鹿、大雅、西屯三區，不僅是新貴需求，連帶成家的需求，也將替房市帶來一波新動能。

