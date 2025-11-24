ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

米其林一級戰區大風吹　港式火鍋「甜價」租到Chili's舊址

▲▼ 赫士盟大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲「Chili's美式餐廳」大直店歇業，改由首度進軍台灣的港式火鍋品牌「新東記」接手。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「Chili's美式餐廳」大直店歇業，改由港式火鍋品牌「新東記」接手，每月租金揭露為39萬元，此價碼低於行情。該大樓「赫士盟大樓」中的餐廳大多是由房東、赫士盟集團代理，但最新進駐的「新東記」並非該集團代理。

「Chili's美式餐廳」大直店在6月時歇業，馬上就由港式火鍋品牌「新東記」接手，並於近日開幕營業，租金價碼也隨之曝光。

據最新實價租賃顯示，「赫士盟大樓」2樓以每月39萬元出租，共登記327坪，換算單價僅1200元。實地走訪，該樓「Chili's奇利斯美式餐廳」變成「新東記」，而原本的拉麵店「凪Nagi豚骨拉麵」仍在營業中。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「大直商辦租金單價達2000元水準，店面型商用空間至少2400元以上，而本次討論個案僅1200元，像是所謂的關係人價碼。」

事實上，「赫士盟大樓」整棟產權都是由港商赫士盟集團持有，裡面進駐的餐廳也大多是該集團旗下所代理的品牌，包括茹絲葵、歇業的Chili's奇利斯、近期全新開幕的亘一郎KOICHIRO。

不過接手的新東記火鍋，經查登記為新東記發展公司。致電赫士盟，該公司也表示：「新東記不是赫士盟集團代理的餐飲品牌。」

▲▼ 赫士盟大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲港式火鍋「新東記」不是赫士盟集團代理的餐飲品牌。（圖／記者項瀚攝）

聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示：「該區人潮雖然不及一級商圈，但屬於米其林一條街，許多高檔餐廳都設立於此，有一定的集客效應，對於想要打入台灣市場的中高端品牌來說，確實是個好選擇。」

陳泰源接著表示：「正因為大直不是以廣告招牌效益為主，也不是拚人潮、翻桌率的商圈，2樓以上店面在價格優勢下，整體而言具競爭力，像是RAW就是在撤出後，目前看似仍尚未出租。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲港式火鍋「新東記」租金價碼與區域商辦租金差不多。（表／記者項瀚攝）

關鍵字：Chili’s赫士盟如絲葵餐廳租金新東記高力國際黃舒衛陳泰源

