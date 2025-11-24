「全台最完整古城」建城150年　新華廈均價站2字頭





▲今年是恆春鎮建城150年，鎮上4座國定古蹟古城門，是台灣現存最完整的古城。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

今年是恆春鎮建城150年，鎮上4座國定古蹟古城門，是台灣現存最完整的古城，當地除文化體驗外，還有不少觀光資源，房市買氣常年穩定，有不少在地人及退休族群購屋。專家表示，當地新推案以華廈為主，均價站上2字頭。

恆春鎮從清朝時期起，就是台灣最南方的縣城，發展至今，還有4座古城門保存堪稱完整，為台灣現存最完整的古城，當地向來也是國旅指標景點之一，除了文化氛圍，更擁有墾丁門戶、海洋觀光等資源，區域買氣長年維持穩定。

不過恆春鎮人口數自2022年跌破3萬後，每年人口數持續下降，屏東縣恆春事務所統計，10月人口數為2萬8844人，每年均呈現負成長，根據實登統計，今年新案華廈成交單價落在18.9~23.5萬元，均價20.7萬元，相較去年均價19.8萬元，微幅上漲4.5%。

永慶不動產潮州五福富山加盟店協理邱璿樺表示，屏東地形狹長，建材運送與人力調度成本相對高，恆春又位於屏東南端，施工成本更高，使得建築成本普遍比市區還高。且過去恆春以透天產品為主，但隨著土地取得成本上漲，市場已由透天轉向電梯公寓、華廈為主流產品。

▲過去恆春以透天產品為主，但隨著土地取得成本上漲，市場已由透天轉向電梯公寓、華廈為主流產品。。（圖／記者張雅雲攝）

邱璿樺說：「恆春推案量本來就不多，近年地價又持續墊高，新案價格自然逐步站穩 2 字頭。」總價大多控制在900萬元內，在地人及退休置產族仍支撐一定市場買氣。

在地人陳小姐表示，恆春半島在近年觀光人潮開始下降後，「恆春機場復航」呼聲愈來愈高，恆春機場長年閒置，若能重啟「松山—恆春航線」，恆春半島對北部旅客而言，將成為「3天2夜國旅首選」，屆時不必塞車、不需出國，即可直達台灣最南端，對區域觀光與不動產市場都有加分效果。邱璿樺分析，後續若交通利多能落地，有望再增加國旅市場，提升區域關注度。

