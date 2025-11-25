「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建

記者項瀚／台北報導

信義路四段上的「富貴角大廈」，921地震後傾斜加劇，明顯傾倒在隔壁大樓上，形成蛋黃區情景。等了26年，該大樓54戶終於100%同意都更，預計12月舉行公聽會。專家預估，該案1年內有望拆屋都更，規劃小坪數住宅、事務所單價可達180萬元。

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲位於信義路四段上的「富貴角大廈」（中）921地震後出現傾斜，明顯傾倒在隔壁大樓上。（圖／記者項瀚攝）

台北市信義區信義路四段上的「富貴角大廈」，於921地震後傾斜加劇，從外觀上來看，右側明顯傾倒在隔壁的「超羣大廈」上，該大樓目前屋齡已達46年。

雖然傾斜的「富貴角大廈」這幾年還是住滿了住戶、商戶，走進大樓內也沒有感受到傾斜感，電梯也正常運作，但該大樓還是一直在進行都更的意見整合。

「富貴角大廈」土地面積僅137坪，為何可以都更？原來由於該大樓因921地震受損，被列為黃單建築在案，因此只要8/10所有權人數及建築面積同意都更，就不會受最小基地的限制。

但據瞭解，該案從2006年開始進行整合，還是有少部分地主意見喬不攏，遲遲未能成案。然而最新好消息出現，該案在今年8月擬具權變計畫報核，並100%所有權人同意，共計54戶，預計12月1日辦理公聽會。

▲「富貴角大廈」現況明顯傾倒在隔壁大樓上。（圖／記者項瀚攝）

某住戶分享：「大樓傾斜後，很多住戶都有裝潢，盡量把室內空間改成水平，但即便如此，房子爛就是爛、結構不好就是不好，地震來的時候還是很恐怖。」

某住戶分享：「過去有建商來談過合建，但礙於我們這棟基地面積太小、隔壁棟又無法整合進來，因此建商紛紛作罷，我們只能走自組更新會，但實在相當辛苦，還要自己出錢，前期費用大概每坪3萬元，終於在近期100%整合同意，期盼早日完成都更。」

都更專家、寶和建設副總理陳威丞表示：「該案並非建商合建，而是地主自組更新會，缺乏專業團隊把關，都更時程可能因此而拉長，且該案由於基地規模小，過去曾希望整合鄰房未果，種種原因都使改建進度延宕冗長。」

陳威丞表示：「雖然都更案不需100%所有權人同意，但是否取得100%仍相當關鍵，攸關到全案的推行順暢度，且以本次討論個案來說，取得100%同意後走168都更專案，透過專案列管簡化審議流程，就簡單很多，推估1年內就有望都更重建。」

在地房仲、住商不動產信義101加盟店副店長吳蕙君表示：「該區為商業區，礙於基地面積小，未來改建基本上就會朝向小單位的事務所與住宅，但該區地段精華，緊鄰101大樓，每坪推案單價180萬元相信仍有市場。」

▲「富貴角大廈」都更整理。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景