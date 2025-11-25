台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷仔內」土地1.9億成交

▲中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，開發商爭相插旗，民權路三段巷內有筆新臨安段土地，以1億9213.8萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，開發商爭相插旗，實登揭露，7月又有高價土地成交，面積352.6坪，總金額1億9213.8萬元，換算每坪單價約54.5萬元，新買家為台南在地建商。信義房屋專家表示，該區巷弄內土地行情落在40~50萬元。

根據實登公布，7月台南中西區民權路三段巷內有筆新臨安段土地，以1億9213.8萬元售出，成為今年中西區總價次高的土地交易。基地面積共352.6坪，屬住宅區，換算每坪土地單價54.5萬元。據了解，新買家為台南在地建商信耘建設。

而賣家為住盛廣告2023年3月以1億6820萬元取得，換算持有2年多帳面獲利約2393.8萬元出場。信耘建設已在官網預告，將在此規劃2~3房產品，預計2026 年第1季推出。

信義房屋台南民生店店長張榮表示，民權路三段、民族路三段沿線有不少店家，生活機能完善，距離星鑽特區也不遠，可享受未來區域發展紅利，目前該區臨路地價約60~70萬元，因需求旺盛，仍吸引建商卡位。

▲該地距離中西區星鑽特區也不遠，可享受未來區域發展紅利。（圖／記者張雅雲攝）

張榮坦言，該基地的客觀條件並非最優勢，「土地雖逼近2億元成交，但僅能從巷弄出入，沒有直接銜接主要幹道，加上中西區街廓狹窄，不利大型建案開發。」以區域同級巷弄行情估算，純住宅土地合理價格多落在每坪40~50萬元。

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，買家以高於巷弄行情的價格承接，研判應是看準中西區能夠開發的素地極為稀缺，是難得一見的完整街廓土地。另外，中西區新案供給有限，未來若推出2~3房產品，開價預估將從每坪45萬元起跳。

