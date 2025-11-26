估房市「明年比今年好」　遠雄將推9案、總銷飆800億

▲近來北士科再度成為討論焦點，遠雄在該區的建案銷售反應佳。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

遠雄（5522）下半年迎來交屋潮，Q4營收表現可期。近來北士科再度成為討論焦點，遠雄在該區的建案銷售反應佳，百億廠辦案完銷，目前正陸續交屋，住宅案也賣了7~8成，預計明年Q2再推出第二期。總計遠雄明年全台將推出9大案，總銷高達800億元。

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠雄（5522）25日舉行法說會，該公司前3季營收為96.5億元，稅後純益13.56億元、年減49.24%，每股純益（EPS）1.74元。遠雄下半年起迎交屋潮，大案包括總銷181億元「台中幸福城」10月陸續交屋，由於戶數眾多逾2000戶，11、12月將持續交屋入帳，貢獻營收。

另外，總銷近百億元的北士科百億商辦大案「遠雄商舟」，目前已全數完銷，並已於9月開始陸續交屋，10月之後將持續交屋。總計遠雄2025年完工量體約371億元，Q4為入帳金額最高的一季展望明年，往後幾年完工量體也都維持在約250~350億元。

至於遠雄持股28%的遠雄大巨蛋，BOT期限經展延仲裁及協調，展延後期限至2062年3月，目前巨蛋及周邊商店已開放，辦公室於2025年Q1入駐，秀泰影城也在11月開幕，而SOGO百貨預計明年Q1開幕、洲際飯店預計明年Q2開幕。

▲遠雄建設全台建設開發案布局整理。（圖／翻攝自遠雄法說會）

遠雄線上個案銷售狀況不錯，觀察近來頗具話題性的北士科重劃區，當中總銷78億元的「遠雄泱玥」銷售達7~8成。

遠雄副總謝清林表示：「輝達最終確定落腳北士科T17、18，對區域房市可以有比較樂觀的期待，『遠雄泱玥』銷售反應不錯，預計明年Q2將推出二期，總銷90億元，規劃2~3房產品。」

謝清林表示：「明年遠雄預計推出8大案，範圍包括北市、新北、桃園、台中、台南、高雄，合計總銷達800億元，為遠雄近年來單一年度推案量最大的一年。」

選在2026年大舉推案，謝清林說：「並不是考量到市況等等，而是依循公司開發及籌備進程。」對於明年房市看法，他表示：「市場經過1年多的沈澱，明年自住買盤有望慢慢浮現，整體房市狀況預期會比今年還好。」

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景