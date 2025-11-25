金芭黎+保齡球館整棟將退場　在地：地價上看20億

▲高雄老字號「金芭黎舞廳」，營業30多年，預計明年1月16日正式歇業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄老字號「金芭黎舞廳」，營業30多年，2009年曾耗資數千萬元改裝，至今仍是高雄極具代表性的娛樂地標，沒想到因土地租約到期，預計明年1月16日正式歇業，據查，地主為陳姓自然人，屋主為壽山保齡球館，專家預估，該地位於三多商圈，地價也有20億元的價值。

高雄知名舞廳包括「大世界」舞廳、「大羅馬」舞廳、「金芭黎」舞廳，號稱港都3大舞廳，長期為地方夜經濟帶來穩定人潮，3舞廳多年累積相當穩固的固定客層。其中，位於中山二路「金芭黎」近期傳出因地主不續約，即將在明年1月16日正式歇業，不少老顧客都相當震驚。

據了解，3家大舞廳的大股東之一都是高雄綽號「A伯」的李約伯，「金芭黎」熄燈後，舞小姐也將改駐同關係舞廳「大世界」、「大羅馬」，工作不受影響。

根據常客透露，「金芭黎」1樓規劃大型舞池，樓上則為包廂空間，同棟建物2樓另設有「壽山保齡球館」，舞廳從下午2點開始營業到晚間10點，為「茶舞」時段，晚間10點至隔天早上9點屬於「晚舞」，一般茶舞每小時消費約750元、晚舞則約1200元，應酬可以在外場與小姐跳舞、或是在包廂唱歌，每天都有不少老主顧上門捧場。

金巴黎舞小姐仍不知舞廳熄燈訊息，記者致電壽山保齡球館，該公司員工透露，舞廳營業到明年1月16日，保齡球館雖尚未正式公布，預計營業至明年2月底，之後就直接歇業。





▲舞廳位於中山路，鄰近三多商圈，地段相當精華，附近有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集。（圖／記者張雅雲攝）

根據謄本顯示，該棟建物地坪959.5坪、建坪2159.08坪，屋主為壽山保齡球館公司。土地的大地主為陳姓自然人，為1965年以贈與方式持有，已持有60年，部分167.88坪土地為另一位陳姓自然人、林姓自然人、壽山保齡球公司共有。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，舞廳位於中山路，鄰近三多商圈，地段相當精華，附近有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，大遠百前的三多四路，已連續12年蟬聯高雄地王寶座，地價每坪達195萬元。

陳揚智分析，沿線1樓店面租金落在單坪2000元上下，若重新招租月租金也有190萬元水準，地主若有意出售，因三多商圈大片素地難尋，又兼具角地的價值，目前土地單價約200~230萬元，光是土地價值就要上看20億元。

