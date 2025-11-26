▲在家躺也能享豪宅感！老錢風×Geek Chic入宅，中古風高級鬆弛感全攻略 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

隨著時序入冬，不少人也開始為居家空間換上新裝，打造專屬舒適的居家風格。近年來，時尚圈吹起「老錢風（Old Money）」與「高智風（Geek Chic）」，居家裝潢也跟上潮流，高級鬆弛的「中古風」悄悄走入生活，成為打造舒適質感居家的新寵。不同於單純復古的刻意堆疊，這股風格強調生活質感與空間的「高級鬆弛感」，不張揚，讓居家既時尚又自在。小紅書居家佈置博主 Vincent 近期就分享，從客廳到臥室，讓每個角落都散發出自然又有態度的氛圍。

從客廳開始的美學革新

打造中古風客廳的關鍵在於「色彩溫度」與「材質層次感」的巧妙結合。選擇柔和的米色調作為基底，配以溫潤自然的橡木家具，搭配復古具肌理感的皮革、布沙發，創造溫暖舒適的視覺體驗。茶几宜採用幾何花磚或簡約線條設計，增加空間的趣味與現代感。另一方面，小物件的擺設不需繁多，但必須皆具故事感，如復古音響、經典書籍，或帶有手工質感的陶藝花器，以細節突顯品味與質感。

臥室的高級鬆弛感密碼

臥室作為最私密的生活空間，中古風的核心在於「舒適感」和「光線營造」。柔軟的亞麻床品，配搭低調質樸的木質床頭櫃，再加上帶有復古氛圍的燈具，打造出層次分明且溫馨的空間。適時加入墨綠、深藍等深色調抱枕或毯子，為空間注入沉穩氣質與活力，實現理想的高級鬆弛感，讓人一回家就能完全放鬆。

細節決定整體格調

優雅的中古風不只是大件家具的堆砌，細節才是整體氛圍的靈魂。窗簾材質需具柔順垂墜感，抱枕布料的選擇也應注重質感，地毯的花紋設計則能為空間添增視覺亮點。中古風不等於老派沉悶，適量融入現代元素與亮色點綴（如純白、金屬元素等），讓整體風格更富層次與生命力，展現獨特的個人生活品味。

中古風高級鬆弛感，已成為當前居家設計的主流趨勢。它不僅是家具風格的轉變，更是一種生活態度的展現。透過精心搭配與細膩選材，帶來視覺與感官上的雙重享受，讓每一個角落都散發出細膩的美感與生活張力。對追求質感與時尚兼具的現代人而言，這不僅僅是風格，更是一種「精緻自在」的生活哲學。