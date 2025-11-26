價格不夠甜？　三民區BBQ凶宅每坪18.5萬流標

▲三民區是高雄買氣最旺的購屋熱區，近期明誠一路出現1間3房物件遭法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三民區是高雄買氣最旺的購屋熱區，近期明誠一路出現1間3房物件遭法拍。該物件位於頂樓戶，坪數52坪，二拍底價960萬元，換算單價18.5萬元，法院筆錄指出，「該案有非自然死亡之情事」。專家分析，雖總價不高，但凶宅買家出價保守，三拍後較有機會拍出。

該物件位於三民區明誠一路，靠近河堤生活圈，拍賣原因為「拍賣抵押物」，根據謄本，坪數為52坪、3房，為該棟頂樓，屋齡26年，二拍底價960萬元，換算單坪18.5萬元，26日開標因無人投標，流標收場。

根據法院筆錄表示，債務人於屋內燒炭身亡，有非自然死亡情事，而原屋主積欠多期管理費，管理費每月2410元、車位管理費300元、清潔費300元，自去年起累積20期未繳，共欠管費6萬200元。拍定後採「依現況點交」。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，法拍物件理論上底價多落在市價的6~8折區間，但得標價不一定比市價低，過去行情熱時，也出現平盤甚至溢價標下的案例。

▲該物件位於明誠一路，沿線商家林立，區域生活機能完整。（圖／記者張雅雲攝）

徐華辰指出，然而現階段房市買氣急凍，又牽涉兇宅交易，買方出價意願普遍更保守，確實有人會買法拍兇宅，但前提是價格要夠低，是否能拍出仍取決於價格。

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，該物件位於明誠一路，沿線商家林立，步行可達高雄知名的河堤生活圈，區域生活機能完整，向來受自住族青睞，屋齡20年上下中古電梯，行情落在每坪24~32萬元，本案二拍換算單價18.5萬元，依然接近市價區間，「這種條件的物件要到第三拍、甚至第四拍，價格再更甜，才會真正吸引投標人。」

