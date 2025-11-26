國建前3季獲利年增127%　信心喊話：房價已在底部

▲國泰建設線上新案去化狀況佳。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

國泰建設（2501）今（26日）舉行法說會，該公司前3季財報亮眼，獲利成長1.3倍。資深副總林清樑會後接受訪問，他表示，房價取決於資金水位、經濟成長2大因素，直言「現在房價已在底部，明年找不到跌價的理由。」

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

國泰建設（2501）今（26日）舉行法說會，該公司前3季營收155.5714億元、年增 7.39%；歸屬母公司稅後淨利累計22.1293億元，相較去年成長127.9%；EPS（每股純益） 1.91元。

國建今年有4案完工入帳，分別為「國泰悠陽」、「國泰THE PARK」、「國泰美禾」、「國泰悠境」，合計總銷156億元。展望明年，也預計有4案完工，分別為「國泰悠境」、「國泰蒔美」、「國泰磐耘」、「國泰·旭」，合計總銷123億元。

新推案部分，國建尚未最終確定明年推案排成，但法人預估，明年推案量體應與今年的總銷160億元差不多。

▲國建召開法說會，會後資深副總經理林清樑（左）接受訪問。（圖／記者項瀚攝）

國泰建設資深副總經理林清樑表示：「央行對房市進行調控，有助於市場更穩定、更健康，是好事情，觀察不動產集中度等數據已有下降，看起來有往正向在走。」

林清樑認為：「房價取決於資金水位、經濟成長2大因素，目前來看隨美國停止縮表、降息的方向，全國資金水位不會低，且營建成本僵固，房價找不到下跌的理由，估目前的價格就是底部了。」

林清樑說：「現在房價很高，我當然知道、也不希望，但事實就擺在眼前，不能以『天花板』的角度來看房價，不能認為『房價到高點了，一定跌』，就像是民國77年我進公司時看到一份市調報告，當時大安區房價也在短時間翻了一倍，另外像是黃金也漲了多少了。」

