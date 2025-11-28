ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

王爺壟「最多再跌3~5%」　在地房仲籲：把握時間進場

▲▼ 王爺壟重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲房市寒冬持續了1年多，過去飆漲的新竹房價也出現修正。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

房市寒冬持續了1年多，過去飆漲的新竹房價也出現修正。在地房仲觀察，指名度頗高的王爺壟重劃區，房價行情對比去年高點修正約10~12%，但預計最多只會再修正3~5%，目前已幾乎是底部了，建議自用買方進場，中長期仍相當看好。

過去房市多頭時，新竹受惠科技廠議題，房價一飛沖天，在蛋黃區漲高的情況下，買盤也紛紛外溢到周圍蛋白區，包括湖口、新埔、新豐、南寮、芎林、寶山等區價格也出現明顯拉抬。

然而，央行在去年919祭出第七波選擇性信用管制，使得全台房市急凍，過去漲瘋的「瘋城」新竹市況也變得冷淡，除了交易量大幅萎縮，以中古市場數據來看，價格也出現修正。

東森房屋湖口王爺壟加盟店東曾翊帆表示，放眼新竹各大蛋白區，湖口王爺壟重劃區指名度相當高，該區為公辦都更，公共建設規劃齊全，且緊鄰湖口交流道，通勤竹科便利，目前重劃區開發已約6.5成，各式連鎖商家都已進駐，生活機能佳，區內也多座公園綠地，生活舒適度佳，「但即便如此，面對這波房市寒冬，房價也出現修正。」

曾翊帆進一步表示：「對比於去年房價高點，王爺壟重劃區成交價修正約10~12%左右，但目前不少屋主無法接受這樣的行情修正幅度，選擇不賣，使得市場交易大幅萎縮，但隨著時間大家也會慢慢適用市場，預計交易量將逐漸釋放出來，也建議真心想賣房子的屋主讓利釋出，才能吸引買方。」

▲▼ 王爺壟重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲曾翊帆認為，王爺壟重劃區房價修正15%將為極限。（圖／東森房屋提供）

曾翊帆認為：「以王爺壟重劃區來說，房價修正15%將為極限，對比現在就是頂多再修正3~5%，同時也建議有剛性需求的買方進場，現在房價已經修正快到谷底了，中長期來看新竹、湖口房市仍相當具有前瞻性。」

至於王爺壟重劃區的買盤結構，曾翊帆觀察：「最近1年多來，除了投資置產客消失，園區客也減少許多，但湖口地區仍有許多工廠、公司行號，剛性購屋需求一直存在，且量體也不小。」

曾翊帆介紹：「目前王爺壟重劃區預售成交單價落在40萬元上下，商業區達40多萬元、重劃區邊緣地段3字頭就有機會入手，而屋齡4~6年的中古屋成交單價約35萬元左右，2房車總價1200萬元、3房車則約1400~1500萬元。」

另外，王爺壟重劃區還有一些中古別墅產品，曾翊帆指出：「最常見的產品規劃為地坪22坪、建坪55~60坪，臨路前院停車產品總價要2000多萬元，社區型則約1600~2000萬元間。」

▲▼ 王爺壟重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲曾翊帆持續看好新竹、湖口中長線的房市表現，尤其是王爺壟重劃區。（圖／東森房屋提供）

關鍵字：湖口王爺壟重劃區新竹房價買房東森房屋

