傳周董赴澳置產掀跟風　專家勸：留意房價負擔率

記者項瀚／台北報導

亞洲天王周杰倫的小孩在墨爾本唸書，也傳出周在該區買房。業者表示，墨爾本人口持續成長，蛋黃區新案每坪均價約112萬元。而觀察台北市新案每坪均價達122萬元，其中蛋黃區更達158~167萬元水準。

亞洲天王周杰倫、太太昆凌具有澳洲地緣性，昆凌的老家在布里斯班黃金海岸一帶，但他們反而是把小孩送到墨爾本讀書，也傳出在墨爾本購入房地產。

瑞地國際地產台北分公司執行長張左昇表示：「墨爾本最核心的蛋黃區是CBD內城區，有許多明星學校，為留學聖地，且公共交通機能佳，也沒有天然災害，因此吸引大量人口移入。」

據統計，墨爾本為澳洲人口增加最多的城市，2023~2024年新增人口達14.2萬人，年增2.7%，其中有高達12.1萬人為海外移民人口。

張左昇指出：「墨爾本新案供給量少，以CBD內城區來說，近10年來僅1.97萬戶，呈現強烈的供不應求，整體房屋的空置率僅1~2％。」





▲張左昇（左）指出，墨爾本新案供給量少，以CBD內城區來說，近10年來僅1.97萬戶。（圖／記者項瀚攝）

張左昇介紹：「在墨爾本購屋，所有人都要繳一次性的5.5%印花稅，而外國人則要再多繳8%，總計13.5%，而往後每年持有成本稅金1戶約在3000~6000元澳幣，換算台幣約6~12萬元。」

房價方面，張左昇指出：「墨爾本CBD內城區新案每坪均價70~80萬元（實坪），平均每年漲幅約7%，而若出租的話租金毛投報約7%，扣掉相關持有成本後淨投報約5%。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「以每坪均價70~80萬元（實坪）、公設比抓在33%計算，權狀每坪單價約112萬元，而觀察台北市地政局資料，台北市預售每坪平均單價122萬元，其中蛋黃區大安167萬元、信義158萬元。」

不過，何世昌指出：「澳洲房地產網站Domain發布，受到所得收入成長、利率調降，以及首購族補貼計畫的推動，雪梨房價在2026年將上漲約7%，墨爾本上漲約6%，布里斯本、坎培拉和珀斯的房價均預計上漲約5%，因房價居高不下，澳洲房價負擔率節節攀升，也成為一大待解決的問題。」

