「月亮歌后」李珮菁欠錢　內湖公寓開3797萬降價急售

▲「月亮歌后」李珮菁的內湖公寓1樓戶求售 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

以《我愛月亮》一曲走紅、被封為「月亮歌后」的李珮菁，近年陸續傳出一些財務糾紛狀況。而她位於內湖的1樓公寓以3797萬元求售，並強調「急售！限時降價」。經查，該公寓除了銀行設定，還設定給2位自然人，還被銀行聲請拍賣抵押物，專家估若賣不掉，不久後可能就流入法拍。

童星出道的李珮菁出道60年，曾以《我愛月亮》一曲走紅，被封為「月亮歌后」，她在23歲當紅之際因脊椎手術失敗導致下半身癱瘓。此外，據娛樂媒體報導，近年她陸續都傳出財務糾紛。

據《591房屋網交易網》資訊，李珮菁位於內湖的公寓1樓戶以3797萬元求售，並斗大備註「月亮歌后一手愛屋割愛！急售！限時降價」，還附上多張年輕時唱歌的照片。記者致電刊登電話，但在截稿前尚未取得回應。

經查謄本，這間公寓成功路四段巷內1樓，權狀47.8坪，屋主就是李姓自然人，在40多年前就透過買賣取得。值得關注的是，該屋除銀行設定外，還設定給2位自然人，擔保債權總金額為1050萬元。

▲李珮菁的內戶公寓開價3797萬元求售，並備註急售、限時降價。（表／翻攝自591）

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「房屋設定給自然人，基本上就是向其借錢，但確切金額就不得而之了，此外該屋曾在2014年進入法拍市場，查封人為自然人、拍賣原因為清償債務，雖然最終停拍保住房產，但李珮菁的財務狀況看似不佳。」

徐華辰接著表示：「今年10月，國泰世華銀行聲請拍賣抵押物，李珮菁積欠其本金約1550萬元及其利息、違約金，未來可能就會流入法拍市場，推估也是因為如此李才急著賣房。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「該公寓鄰近捷運內湖站，也是早年德安百貨商圈，屬於內湖成熟生活圈，周邊有湖光市場、City Link百貨 、醫院診所林立，周邊也是不少連鎖品牌積極展店的商圈，相當熱鬧方便。」

張旭嵐表示：「捷運文湖線於民國76年開始規劃、98年完工，是當初台北第一條捷運線，也大幅帶動內湖房價發展，若原屋主取得時間早，買在捷運動工前，購入房價成本是相當低。」

至於本次討論物件，張旭嵐表示：「其使用空間大，不過該物件位於巷弄底，只能車輛單行出入，若開設公司接待客戶較不便，比較適合住家自用，或工作室型態、小自營商登記辦公室使用。」

▲「月亮歌后」李珮菁內湖公寓小檔案。（圖／記者項瀚製）

