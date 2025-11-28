ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「月亮歌后」李珮菁欠錢　內湖公寓開3797萬降價急售

▲▼ 內湖公寓 。（圖／記者項瀚攝）

▲「月亮歌后」李珮菁的內湖公寓1樓戶求售 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

以《我愛月亮》一曲走紅、被封為「月亮歌后」的李珮菁，近年陸續傳出一些財務糾紛狀況。而她位於內湖的1樓公寓以3797萬元求售，並強調「急售！限時降價」。經查，該公寓除了銀行設定，還設定給2位自然人，還被銀行聲請拍賣抵押物，專家估若賣不掉，不久後可能就流入法拍。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

童星出道的李珮菁出道60年，曾以《我愛月亮》一曲走紅，被封為「月亮歌后」，她在23歲當紅之際因脊椎手術失敗導致下半身癱瘓。此外，據娛樂媒體報導，近年她陸續都傳出財務糾紛。

據《591房屋網交易網》資訊，李珮菁位於內湖的公寓1樓戶以3797萬元求售，並斗大備註「月亮歌后一手愛屋割愛！急售！限時降價」，還附上多張年輕時唱歌的照片。記者致電刊登電話，但在截稿前尚未取得回應。

經查謄本，這間公寓成功路四段巷內1樓，權狀47.8坪，屋主就是李姓自然人，在40多年前就透過買賣取得。值得關注的是，該屋除銀行設定外，還設定給2位自然人，擔保債權總金額為1050萬元。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲李珮菁的內戶公寓開價3797萬元求售，並備註急售、限時降價。（表／翻攝自591）

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「房屋設定給自然人，基本上就是向其借錢，但確切金額就不得而之了，此外該屋曾在2014年進入法拍市場，查封人為自然人、拍賣原因為清償債務，雖然最終停拍保住房產，但李珮菁的財務狀況看似不佳。」

徐華辰接著表示：「今年10月，國泰世華銀行聲請拍賣抵押物，李珮菁積欠其本金約1550萬元及其利息、違約金，未來可能就會流入法拍市場，推估也是因為如此李才急著賣房。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「該公寓鄰近捷運內湖站，也是早年德安百貨商圈，屬於內湖成熟生活圈，周邊有湖光市場、City Link百貨 、醫院診所林立，周邊也是不少連鎖品牌積極展店的商圈，相當熱鬧方便。」

張旭嵐表示：「捷運文湖線於民國76年開始規劃、98年完工，是當初台北第一條捷運線，也大幅帶動內湖房價發展，若原屋主取得時間早，買在捷運動工前，購入房價成本是相當低。」

至於本次討論物件，張旭嵐表示：「其使用空間大，不過該物件位於巷弄底，只能車輛單行出入，若開設公司接待客戶較不便，比較適合住家自用，或工作室型態、小自營商登記辦公室使用。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚製）

▲「月亮歌后」李珮菁內湖公寓小檔案。（圖／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

關鍵字：我愛月亮月亮歌后李珮菁欠錢法拍公寓台灣房屋寬頻房訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不只成本低！「香港為何常用竹棚」內行解答：需求小就沿用

香港大埔宏福苑五級火警，根據《東網》報導，截至今（28）日早上6時，火警共造成94人死亡。有一說是，這次火災這麼嚴重的其中一個原因，是因為大樓外牆均搭滿竹棚，起火後受到強風影響，火焰又沿著竹棚蔓延到其他棟。至於為何香港目前仍使用竹棚？專家也解釋了。

8分鐘前

「月亮歌后」李珮菁欠錢　內湖公寓開3797萬降價急售

以《我愛月亮》一曲走紅、被封為「月亮歌后」的李珮菁，近年陸續傳出一些財務糾紛狀況。而她位於內湖的1樓公寓以3797萬元求售，並強調「急售！限時降價」。經查，該公寓除了銀行設定，還設定給2位自然人，還被銀行聲請拍賣抵押物，專家估若賣不掉，不久後可能就流入法拍。

18分鐘前

全國住宅價格指數連2季下跌　內政部：整體房市持續降溫

內政部今（28日）公布，114年第2季全國住宅價格指數為148.65，較上季微跌0.26%。內政部表示，本季受央行持續實施選擇性信用管制及美國關稅政策等因素影響，導致市場不確定性上升，購屋者心態趨於觀望保守，交易動能偏弱。反映在交易量方面，本季全國建物買賣登記量6萬7,050戶，較去年同季9萬5,765戶大幅減少3成，全國住宅價格指數則自去年第4季高點150.98以來，已連續2季出現下跌，整體房市延續降溫趨勢。

1小時前

中石化舊廠變黃金地　「特貿6」3年5筆大型土地交易

看好高雄亞灣發展，最精華的「特貿6」成南部建商搶進的熱門戰場，該區前身是當地大地主中石化的高雄廠舊址，近年釋出大型土地標售後，區內已有京城、慶旺、隆大、華友聯4大建商插旗，基地陸續動土，開賣時間均未定。

1小時前

72,600坪Tpark宜居複合城！板橋AI重鎮成新北最強「生活×產業」示範基地

新北市近年成為全台企業密度最高的城市，擁有超過30萬家企業，製造、資通訊、科技研發匯聚成完整產業鏈。隨著AI時代到來，從台北北士科、內湖、南港一路延伸至新店、中和、板橋、土城與林口，雙北科技走廊快速成形，而Tpark台北遠東通訊園區位於軸線正中央，正成為帶動區域經濟升級的核心基地。

1小時前

台灣矽谷＋新手爸媽雙引擎　新竹「三民學區宅」成雙高家庭首選

新竹市總面積約為104.1526平方公里，這小小的區域造就「台灣矽谷」的威名，科技重鎮下新竹市持續吸引高薪科技人才與其家庭遷入，更因年輕人口比例高、生育率佳，讓其「學區宅」與「科技族置產」需求大幅攀升。

1小時前

高雄房價5年飆漲121%　7縣市逆襲漲贏6都

統計近5年來全台縣市新案價格漲幅，其中以高雄上漲121%居冠。有趣的是，前10名縣市卻出現洗牌，有多達7名由非六都地區包辦。另外在一片房價瘋漲潮中，也有縣市沒能搭上這波順風車，像是花蓮縣、屏東縣5年漲幅僅個位數。

2小時前

屏東2社宅353戶動土！　預計2028完工

中央在屏東市推動的社會住宅「永城好室」及「鶴聲好室」日前舉行動土儀式，據了解，兩處社宅在2028年完工啟用後預計可以提供共353戶居住單元，且還會提供托育、身障支持及多元公共服務，打造友善便利的生活據點。

16小時前

住1.2坪房間！醫師夫妻「退掉公寓」極簡斷捨離　衣服只有7件

國外一對醫生夫妻奉行極簡斷捨離生活，放棄原本租住的小型公寓，在今年初搬進診所內部的小房間，生活空間大約只有45平方英尺（約1.2坪），就連衣服也只有7件。

16小時前

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私用　「5大規定」一次看

不少民眾對於建築物騎樓的使用權限產生疑問，尤其關於1樓住戶或店家是否能自行封閉、加設門片或作為私人空間使用，是否合法？對此，苗栗縣政府日前特別強調，騎樓的設計目的與法規要求，皆是以保障「公共通行」為最高原則。

17小時前

【我就靜靜的看你哭】雙胞胎姊弟看對方哭就像在看戲XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住1.2坪房間！夫妻退掉公寓　..

賣房錢丟股市「月領45K利息」..

一場大火燒出疑問：香港為何仍離..

看中16坪預售屋！爸媽提1條件..

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

42年居屋單坪破百萬！　「宏福..

37萬肖想翻轉2.2億土地！　..

從港火警看問題　專家憂：台灣防..

日本退房「台灣人1好習慣」 網..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

香港為何常用竹棚？內行解答：需..

「月亮歌后」李珮菁欠錢　內湖公..

全國住宅價格指數連2季下跌　內..

中石化舊廠變黃金地　「特貿6」..

72,600坪Tpark宜居複..

台灣矽谷＋新手爸媽雙引擎　新竹..

高雄房價5年飆漲121%　7縣..

屏東2社宅353戶動土！　預計..

住1.2坪房間！夫妻退掉公寓　..

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366