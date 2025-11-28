中石化舊廠變黃金地　「特貿6」3年5筆大型土地交易

▲看好高雄亞灣發展，該區最精華的「特貿6」成南部建商搶進的熱門戰場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

看好高雄亞灣發展，最精華的「特貿6」成南部建商搶進的熱門戰場，該區前身是當地大地主中石化的高雄廠舊址，近年釋出大型土地標售後，區內已有京城、慶旺、隆大、華友聯4大建商插旗，基地陸續動土，開賣時間均未定。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

高雄市70期重劃區位於前鎮區一心一路旁，重劃前區內大多為中石化高雄廠舊址，土地用途為工業區，最大地主就是中石化，第二大地主為京城集團董事長蔡天贊的天剛投資公司。2020年重劃完成後，土地用途從工業地變更為「特貿6」，因可100%做住宅，具備亞灣少見的大規模開發條件，吸引建商積極獵地。

京城分回的土地位於經貿段五小段8地號，基地面積2435.89坪，是特貿6最早動工的基地，京城集團發言人周敬恆表示，該案規劃地上15樓大樓，坪數為23.8~41.7坪、2~3房，共450戶，開賣時間未定。

▲華友聯開發持有的1-1地號，位於一心一路，第3度攜手台灣三井不動產合作，已在11月動土。（圖／記者張雅雲攝）

中石化近年陸續標售特貿6土地，馬上引爆建商卡位潮。慶旺、隆大、華友聯相繼插旗，2021年由慶旺率先卡位，是當年亞灣話題性最高的土地交易之一，基地目前仍為空地。

其它建商陸續動土，隆大2023年11月取得的1地號，今年已動土，預計規劃地上24樓大樓，坪數為28~44坪、2~3房，共322戶住家，該公司透露，開賣時間未定。

華友聯開發持有的1-1地號，則是繼高雄國泰重劃區建案、以及台南高鐵特區建案後，第三度攜手台灣三井不動產合作，已在11月動土。華友聯董事長陸炤廷表示，該案規劃地上24樓，坪數為25~53坪，共約378戶，預估總銷80億元，開賣時間也未定。





建商 購地時間 地號 賣家 進度 基地面積（坪） 土地成交價 單價（萬元/坪） 京城 重劃前第2大地主 經貿段五小段8地號 - 已動工，開賣時間未定 2435.89 - - 慶旺 2021/8 經貿段五小段7地號及7-1地號 中石化 空地 2744.77 23.8億 86.7 隆大 2023/11 經貿五小段1地號 中石化 已動土，開賣時間未定 2124 15億4698萬 72.83 隆大 2024/8 經貿段五小段2地號 中石化 空地 攜手海悅、陳姓自然人取得2269坪，隆大持分55%、1247.96坪 18億8366萬 83 華友聯 2024/3 經貿段五小段1-1地號 中石化 已動土，開賣時間未定 2362 20.07億 85 華友聯 2024/8 經貿段五小段2-1地號 中石化 空地 2341.34 20億6599萬 88.24

▲特貿6插旗建商。（ETtoday製表）

高雄市市調協會副理事長蔡博丞表示，「特貿6」短短3年內累積5筆大型土地交易，因中石化標售的土地面積動輒2000坪起跳，成交價墊高卡位門檻，隨著京城、隆大與華友聯陸續動土，將成為下一個高雄房市的「指標戰區」，未來推案恐怕會比特貿1~5更吸睛，不過目前景氣冷，各建商均尚未有明確推案時程。



高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該區周邊還有「特貿3」公辦都更案、鴻海集團的捷運Y15站聯開案，金管會7月宣布推動「亞洲資產管理中心」首個試辦的高雄專區也已啟動，區域話題不斷，預估未來新案至少也要4字頭起跳。

