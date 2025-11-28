15年老超商剛撤「秒換同集團他牌」　在地：坪效更高

記者張雅雲／高雄報導

台灣人對超商依賴度高，7-ELEVEN玉堂門市位於左營，開店至少15年，在地人從小買到大，沒想到今年突撤出，秒由同集團大咖星巴客進駐，外觀也已掛上招牌，民眾有的歡迎、也有人緬懷老超商，信義房屋專家表示，商圈成熟度已經足以支撐坪效更高的品牌進駐。

▲7-ELEVEN玉堂門市位於左營，開店至少15年，在地人從小買到大，沒想到今年突撤出，秒由同集團大咖星巴客進駐。（圖／記者張雅雲攝）

▲7-ELEVEN玉堂門市位於左營區曾子路，今年突然撤出，不少民眾相當錯愕。（圖／翻攝自Google Maps）

7-ELEVEN玉堂門市位於左營區曾子路，根據《Google Maps》最早街景顯示，2009年就已開幕，至少已經開店15年，堪稱在地人的好鄰居，今年招牌突然拆除時，不少民眾相當錯愕，認為人潮一直相當穩定。該店撤出約半年，星巴克自由曾子門市悄進駐，目前門口已掛上最具代表性的星巴客招牌。

該店租賃、成交實登均未揭露，屋主為自然人。據了解，該店位於三角窗，坪數為108.6坪，在地仲介預估，月租金落在12~15萬元。

▲自由路沿線住宅密度高，以透天店面為主。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋漢神巨蛋店業務劉元寶表示，左營區本來就是「北高雄人口正成長」的核心區段，相比南高雄呈現緩慢下降，左營的消費力一直相當穩定，人流密度高，「這區最大的優勢，就是人口結構穩定、消費力道強，加上自由路、博愛路商圈完善，因此無論是便利商店、連鎖品牌、大型零售業，幾乎都把左營視為重要佈局點。」

劉元寶說：「7-ELEVEN撤出後由星巴克無縫接手，反映出商圈成熟度已經足以支撐更高端、坪效更高的品牌進駐。」

▲7-ELEVEN撤出由同集團大咖星巴客進駐。（ETtoday製表）

劉元寶分析，自由路沿線住宅密度高，以透天店面為主，1樓租金大約落在單坪1500~2000元，空租率也不多。住宅市場則是大樓、透天都有，屋齡約30年大樓單價約25~28萬元，20年大樓33-35萬元，10年內大樓單價也要38～45萬元。

該區產品發展多元，以屋齡40年老透天，換算地坪單價約落在80~100 萬元，20 年內的透天地價上看100~120 萬元，若具店面效益、屋況條件佳，甚至可達130~140萬元區間。

