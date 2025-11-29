在旅館看電視！隔壁突傳來「臉紅的聲音」　她秒當機：已經四回合

▲原PO住的旅館隔音不太好。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果房間隔音差，可能就很容易聽到隔壁房間的人在做些什麼。近日就有網友發文表示，因為旅館的房間隔音不是很好，所以她在看電視時，就聽到隔壁傳來令人臉紅、心跳加速的聲音，讓她一度以為自己在看片。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「隔壁的，我聽到了呦」為標題發文，提到她之前住進一家三星旅館，其平日價格不貴，看起來也還不錯，但曾有人留下評價，說「隔音是個奢望」，會聽到隔壁激戰的聲音。當下她沒有想太多，同時心想自己應該不會遇到，結果沒想到，還真的被她碰到了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，入住當晚，她正在看電視，但沒多久後，就聽到隔壁傳來一些聲音，令人臉紅、心跳加速。乒乒乓乓的聲音也讓原PO直接當機，以為自己在看片，她還說，隔壁房的人已經激戰四回合，原來該旅館的隔音真的非常差。她最後還說，如果大家要和另一半住在外面，一定要慎選旅館。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「拍肚子聲回去，而且要比隔壁時間長」、「請拍打自己的肚皮、大腿，不要輸給隔壁的」、「隔壁的小姐，我們其實已經round 10了，隔音還不錯啊」、「有時候不知道到底是台灣旅館隔音太差還是台灣人太吵」、「我以前租屋也遇過」、「我租屋處也是這樣」。話題引發討論。