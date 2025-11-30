ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

臉書找裝修公司「慘賠400萬」！　專家揭1招滅蟑：錢別亂給

▲▼室內裝修，裝潢，工人，室內設計。（圖／視覺中國）

▲裝修類的網路臉書廣告越來越多、詐騙件數也增加。（示意圖／視覺中國）

記者項瀚／台北報導

裝修類的網路臉書廣告越來越多、詐騙件數也增加。對此，住保會建議，消費者不要隨便挑選裝修廠商，為了避免踩雷，可以透過靠譜的裝修平台業者來媒合廠商。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

住保會發現，裝修類的網路臉書廣告越來越多、詐騙件數也增加。住保會統計2025年1月~10月間接獲申訴案件中被騙金額最低3萬元、最高400多萬元，其中有一公司就有利用臉書投放廣告，其嫌詐騙全台已有超過20戶受害，總金額粗估達600萬元。

裝修可以怎麼詐騙？最常見的就是，收了錢之後直接不進場裝潢，或是做到一半就爛尾。此外也有，如果施工完成後，統包找理由不給錢，叫工程行自己想辦法等等。

住保會顧問吳翃毅表示：「裝修假承攬真詐欺，不在打詐行列中，數發部依據《詐欺犯罪危害防制條例》規定，網路廣告平台業者在其平台刊登或推播廣告時，應在廣告中揭露一定程度資訊，只是部分裝修業者在網路上行銷的手法，卻躲在灰色地帶裡逃避刑責。」

吳翃毅直言：「如果說裝修蟑螂是賺錢的方法都寫在刑法裡，那多數消費者裝修被騙錢，都輸在資訊落差裡，且消費者只透過網路找廠商，裝修的資訊相對弱勢，就容易受騙。」

▲▼ 住保會 。（圖／記者項瀚攝）

▲吳翃毅表示，消費者裝修被騙錢，都輸在資訊落差。（圖／記者項瀚攝）

對此，吳翃毅建議：「透過可靠、並導入責任機制的裝修平台業者，利用這些平台來媒合裝修廠商，並透過住保履約，工程費先匯入銀行信託，不是給設計公司，每階段驗收完成才會撥款給設計師，避免收了錢就擺爛的糾紛案件。」

對於有裝修需求的民眾來說，從網路平台上找廠商的人多嗎？早點下班社長袁聖亞表示：「過去大家要裝修時，都會找朋友推薦，但這時常發生尷尬的事情，廠商若做不好，往往礙於交情，也只好吞了，因此近年越拉越多民眾會找值得信賴的平台，找尋合適的裝修廠商。」

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

