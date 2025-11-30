先自住再轉手「預售屋vs新成屋」！過來人曝2原因　秒選後者

▲原PO猶豫該買哪間好。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，需要考慮的條件很多樣，包括地段、價格、生活機能等等，一名網友有2個物件在猶豫，一間是兩年後交屋的預售屋，一間是屋齡3.5年、沒人住過的房子，部分裝潢要重弄，求問怎麼選？對此，信義房屋專家表示，全新且屋齡低的房子，大機率是投資客買的，要注意基礎工程有沒有做好。

有網友在PTT發文，「預售屋vs3.5年中古屋」，打算先自住，等孩子長大後再出售，兩間房僅相隔一條馬路、由同一建商打造，格局、坐向、採光甚至都相仿，不過預售屋兩年後才能交屋，另一間房子屋齡約3年半、可立即入住。

他也整理兩間房的優缺點，以預售屋來說，建材明顯升級，例如早期採用的輕隔間改為更穩固的輕質隔間，地板材質也選用具降噪效果的新型材料，排水系統設計在同樓層，全棟還加裝軟水系統。此外，預售可分期付款，減少一次性負擔。不過需額外添購家電、等待交屋期間還要租屋、總價與管理費較高。

至於中古屋，優勢在於現買現住，還附有冷氣與電熱水器，車位就在電梯旁，更吸引人的是物件位於9樓，可直視海景。不過也有些瑕疵，像是客製化裝潢需拆除、樓上疑似有管線滲水情況待釐清、社區公設燈具有多處損壞，管委會管理可能不夠積極。

貼文曝光，多數網友建議先買先住，「如果中古那棟漏水沒有疑慮的話，金流負擔得了的話，我會選中古便宜的，畢竟預售講的很好聽，我看蓋完問題一堆的也一卡車」、「中古管理不錯選中古，預售要賭風險大」、「把預售屋租房兩年的租金，換算成漏水修理的錢，如果打得平，我會選擇中古屋，預售屋的風險就是不確定性」、「中古屋比預售屋便宜兩成以上，會選中古屋」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，主要還是看原PO的選擇，還有財務規劃，畢竟租房也是一筆錢。曾經理也提醒，屋齡低又是全新且附裝潢，大機率是投資客買的，要多留意注意漏水、壁癌等瑕疵，確定房子基礎工程有做好。