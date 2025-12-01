三地賣文山麥當勞「創區域高價」　每坪土地飆141萬

▲「麥當勞」高雄新澄清旗艦餐廳位於文山特區，實登揭露，該店由「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造以4億1292萬元入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

1987年開幕、曾是高雄第二家「麥當勞」的澄清店，是許多高雄人童年回憶。2011年搬到文山特區開設「高雄新澄清旗艦餐廳」後，成為當地地標。實登揭露，該店由「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造，以4億1292萬元再度掃進口袋，換算單價141萬元創區域新高。

2008年成立的三地集團，創辦人鍾嘉村早年從土地重劃起家，是高雄文山特區最大隱藏版地主，日前鍾嘉村捲入光電弊案疑雲後，陸續有多筆土地出售。

1987年就已開幕的「麥當勞」澄清店，是「麥當勞」在高雄第2家門市，也是全台首間庭園餐廳，2011年因租約問題，轉到文山特區開設高雄新澄清旗艦專櫃餐廳，根據最新實登，10月出現轉手交易，由「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造以4億1292萬元入手文山特區店面。該店地坪292.84坪、建坪143.07坪，換算地價141萬元，創當地地價新高。

▲南台灣土地公一口氣拿下「艾美首賦」接待中心，與澄清路從「聚」到「麥當勞」的整排店面。（圖／記者張雅雲攝）

該店已在文山特區開店14年，堪稱文山特區地標，加上之前已取得的店面，等於南台灣土地公一口氣拿下「艾美首賦」接待中心，與澄清路從「聚」到「麥當勞」的整排店面，合計持有土地共1288.35坪，總價15億4600.85萬元，直接躍升文山特區最大地主。

加上之前蔡天贊以南京建設名義取得的河堤土地，「南台灣土地公」光是10月就斥資34億3569.75元，一口氣補入河堤與文山特區總共2462.06坪土地庫存。

不只文山特區店面，最新實登揭露，鍾家名下的橋科段252地號也在11月售出，地坪2788.34坪，總價11億5179.7萬元，換算單價為41.31萬元，新買家為富邦建設。

▲該筆土地位於高雄新市鎮2期，是為配合科學園區開發案而進行區段徵收。（圖／翻攝自地籍圖資網）

該筆土地位於高雄新市鎮2期，是為配合科學園區開發案而進行區段徵收，鍾家於2023年領回抵價地後持有至今，如今以高價脫手。

在文山特區與河堤的土地相繼出售後，加上這筆橋科大面積用地，三地近期已累計售出 5250.4坪、總金額達45億8749.45萬元，引發市場高度關注。外界原以為「急售」會低於市場行情，但實際成交卻不降反升，甚至2筆最新交易都創區域最高地價。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀直言，文山特區部分土地仍有租約，短期不會立即開發；橋科2期聯外道路正在興建中，顯示入手建商均有意長期持有。謝哲耀分析，目前橋科2期區域土地單價約35萬元上下，富邦直接衝到4字頭，創下區域新高，可看出台積電效應與產業聚落的磁吸力，新案土地成本墊高後，預估未來開價勢必得從35萬元起跳。

▲三地集團實登已揭露成交地。（ETtoday製表）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，這波連續創高價的交易，反映高雄土地市場並未因景氣震盪而降溫，尤其是文山特區、橋科這類具有產業能量或居住成熟度的區段，「買家出價積極度比想像中強」。

李家妮指出：「文山特區素地稀少，加上成熟商圈支撐，地標物件一釋出就有建商願意高價承接；而高雄新市鎮在南部半導體S廊帶持續發酵、橋科聚落加速成形下，土地具有未來推案爆發力，才會吸引大型建商提前卡位。」

