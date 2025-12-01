ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

板橋「遠揚之森A⁺」逆勢熱銷　暢享72,600坪Tpark超級街區

▲Tpark佔地72,600坪，採用Mixed-use多元複合規劃，打造出機能豐富的共融式超級街區。

▲Tpark佔地72,600坪，採用Mixed-use多元複合規劃，打造出機能豐富的共融式超級街區。

圖、文／遠揚之森A⁺提供

聯合國11月甫發布的《2025年世界城市化展望》報告顯示，預估2050年之際，全球約三分之二人口將居住在城市；此外，像日本、台灣等邁入少子化與超高齡社會的國家，皆產生人口加速往都會區淨流入的「都心回歸」現象，讓城市機能更強調全齡宜居的跨世代包容性。

於今年11月28日正式開案的「遠揚之森A⁺」，正居板橋「Tpark台北遠東通訊園區」內。佔地72,600坪的Tpark，前瞻地採用Mixed-use多元複合規劃打造全生活場域，正符合當前全球「一刻鐘城市」的居住新浪潮。「遠揚之森A⁺」是高規格隔震宅，尤其出家門即享有機能豐富的共融式超級街區，讓個案一推出就在板橋創造熱銷行情。「遠揚之森A⁺」雙塔豪樓分兩期銷售，一期可售207戶，剛開案就已創造熱銷破八成的佳績。

72,600坪共融式超級街區　極稀6.8%住宅用地
Tpark是台灣最強50大企業集團「遠東集團」的自辦重劃區，72,600坪廣袤園區歷經十餘年發展後，建構出機能緊湊的共融式超級街區。除了遠揚之森系列名邸和國際A辦大樓，園區亦囊括了捷運板南線上的亞東醫院站、新北市立圖書館總館、1.2萬坪中央公園、醫學中心亞東醫院、愛買超市等，擘創了一座「職．住．遊．憩．學．醫」全方位、多核心、跨世代的宜居複合城。

都心型區位的Tpark，是國內首座民間開發的通訊專業園區，更是全台第一座LEED Campus永續綠園區，不僅打造蓄水防洪的暴雨管理系統、建構暢氣降溫的風廊，全境低密度開發搭配高達49%綠覆率環境，讓Tpark堪稱雙北最宜居的城區之一。尤其Tpark僅規劃6.8%住宅專區，基地面積3,249坪的「遠揚之森A⁺」是最後園區宅，除了是全街廓開發，地段相較一期更精粋，珍稀絕版難再。
 

▲▼ 遠揚之森A⁺,日系,Tpark,台北遠東通訊園區,遠東集團。（圖／遠揚之森A⁺提供）
▲Tpark是全台首座LEED Campus，採永續規劃，綠覆率更高達49%。加上蓄水防洪的暴雨管理系統以及風廊設計，是具備抗氣候變遷的韌性城區。

地段力A⁺：知名商場為鄰、泰板輕軌串連、AI龍頭進駐
2011年正式營運的Tpark，整體開發約八成，日後除了辦公大樓以及中公園建置，最受矚目的莫過於和「遠揚之森A⁺」毗鄰相連的商場預定地，初步規劃將由國內知名商場進駐。至於距離「遠揚之森A⁺」約100米的捷運亞東醫院站，據目前新北市政府捷運工程局的規劃，將與「泰板輕軌」F23站串聯，形成雙捷運系統；至於園區南側F24至F28站，正著手擘劃面積達114公頃、公共設施佔比逾50%的整體開發區，讓Tpark及其周邊的整體生活質感，華麗再加值。

除了休閒娛樂以及交通機能的遠景，高端產業型態為主軸的Tpark，不僅資通訊、智慧科技、雲端、綠能、數位產業薈萃，近期因Gemini 3重返國際AI霸主的國際企業，兩座辦公大樓就在Tpark，尤其2024年啟用的新大樓更瞄準了AI 與硬體開發，坐實了Tpark作為新北市AI科技走廊的樞紐節點。

▲▼ 遠揚之森A⁺,日系,Tpark,台北遠東通訊園區,遠東集團。（圖／遠揚之森A⁺提供）

▲「遠揚之森A⁺」是Tpark園區內最後一座住宅，不僅能享受全生活機能，商場、輕軌以及AI產業的陸續進駐，都為住宅所在的地段力持續加值。

摹繪傳奇的建築頂流　日建設計操刀遠揚之森A⁺
延續一期國際名邸高度，「遠揚之森A⁺」雙塔豪樓從建築外觀、燈光設計乃至全世代公設，皆委由日本規模最大建築事務所、綜合實力雄踞全球前五強的「日建設計」（Nikken Sekkei）操刀。日建設計經典實績包括「東京晴空塔」的建築與結構規劃，更打造了2025年「大阪關西世博會」日本館，以及廣受讚譽的大阪梅田第二期再開發Grand Green Osaka。

「遠揚之森A⁺」外觀呈現日建設計創立百年的深湛建築底蘊，以及蟄藏日本美學意識中獨有的細緻和感性，洗鍊的直線、韻味溫婉的曲線並存於建築立面之上，語彙簡雅，卻能從遠近高低各不同之處賞翫，帶來生動的視覺變化。其次，設計再運用「遠揚之森A⁺」雙塔住宅的裙樓構造，將屋頂佈設為空中花園；裙樓之下則藴養大量喬木、灌木、花草等，藉著裙樓縱向構成垂直森林，為住家成就喧囂城市外，一處忘懷塵滓的靜隱天地。

▲▼ 遠揚之森A⁺,日系,Tpark,台北遠東通訊園區,遠東集團。（圖／遠揚之森A⁺提供）

▲「遠揚之森A⁺」基地面積3,249坪，為遠東路、南雅南路、高爾富路所圍街廓。雙塔豪樓住宅地標，同樣由國際頂尖建築事務所「日建設計」打造。

日系精工隔震名邸　問鼎高層住宅新典範
「遠揚之森A⁺」在建築物抗震結構設計上，採取最高等級的隔震（免震）設計，是國內為數不多的隔震宅；不同於制震（減震）的原理在於消能，隔震是直接阻絕地震力傳遞，面對6級以上強震也能充分保護結構梁柱，確保建築的安全穩固。

結構工程上更導入日本第一大廠OILES隔震墊以及知名品牌Kawakin阻尼器，並採用耐震安全之New RC構造，再搭配由日本鹿島建設本社技術支援的最新「蓮根梁預鑄工法」。所謂New RC是指「新型高強度筋混凝土」，由於New RC採用高強度材料，施工品質的優劣良窳，影響建築安全性甚鉅，所以格外講究穩定、嚴格的施工品質，於是在工廠內生產，優質可控、先進快速的「預鑄工法」即成相應的運用。「遠揚之森A⁺」結構工程匯聚當前最尖端的技術，不計建築造價高昂，只為精鑄一座傳世保値的頂規隔震宅。

▲▼ 遠揚之森A⁺,日系,Tpark,台北遠東通訊園區,遠東集團。（圖／遠揚之森A⁺提供）

▲「遠揚之森A⁺」為高規格隔震宅，採用日本第一大廠OILES隔震墊，並採用耐震安全之New RC構造，再搭配由日本的最新「蓮根梁預鑄工法」。

【遠揚之森A⁺ 個案資訊】
坪數規劃｜ 26·38·50坪 2-4房
預約專線｜02 8967 5888
接待會館｜新北市板橋區高爾富路
官方網站｜www.newland.tw/one/ECOPARK2
建築代銷｜新聯陽機構－新聯祥廣告股份有限公司
建造號碼｜110板建字第00207-01號
經紀人證｜葉志豪(92)北市經證字第00945號

