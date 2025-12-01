「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全台7成豪宅

▲說到歷史悠久的YKK集團，大多數人都還停留在拉鍊，實際上YKK AP的鋁製門窗，在台經營36年，也同樣在北中南高端住宅市場上直衝7成市佔率。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／東京報導

說到歷史悠久的YKK集團，大多數人都還停留在拉鍊，實際上YKK AP的鋁製門窗，不僅在日本市占第一，在台經營36年，也同樣在高端住宅市場直衝7成市占率。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察財政部資料，台灣鋁門窗年產量從10年前的37萬826公噸，逐年攀升，至2024年全年產量已經飆升到56萬152公噸，而銷售值的部分也同樣走高，從2014年甫突破百億元大關，至今成長到了近160億元。

對此，龍寶建設董事長張麗莉認為：「目前房地產的市場環境建築型態改變，過去是由牆面為主的住家設計，因應建築美學與使用性，窗與牆的比重已經改變。」

▲台灣鋁門窗產業趨勢圖。

而YKK AP建材事業，36年前進軍台灣，目前以氣密窗、隔音窗、隔熱等功能為主力，也是目前唯一一間在台設立工廠的日系鋁窗業者，尤其台灣潮濕多雨的氣候以及颱風滯留時間越來越長，以水密性著稱的YKK AP逆勢佔領高價宅建材標配品牌之一。

▲台灣YKK AP董事長安田典生（左）、台灣YKK AP總經理張國安（右），預估2025年、2026年YKK AP在台營收預期仍有5~10%的成長。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣YKK AP董事長安田典生談起當時進入台灣的契機：「起初是因國際標取得台北站前新光人壽大樓工程案，後續因為堅持在台原廠直營，有多名日籍外派技術人員在台服務，即時對應客戶需求，在售後服務上皆提供保固和原廠維修團隊，因此受到青睞。」

不過隨著台灣房市放緩，需求量怎麼評估？台灣YKK AP總經理張國安補充：「2025年在台營收預期仍有5~10%的成長。在2050年台灣最重要的淨零碳排上，我們則從源頭做起，市況上除在新建案的推行，商辦與都市更新、舊換新的市場仍強勁。」

張國安分析：「這幾年台灣房市的趨勢，規劃坪數有縮小的趨勢，這也意味著對光照、隔音的需求越來越高，對我們來說，反而是機會點。」

▲YKK AP的鋁製門窗在日本市占第一，業者估市況上除了在新建案的推行，商辦與都市更新、舊換新的市場仍強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相