獨／板橋星聚點「天價租金復活」　服飾霸主一次包軌3千坪

記者項瀚／台北報導

板橋中山路一段「星聚點KTV」歇業1年後，這3000坪空間就以每月450萬元出租，據可靠消息指出，新租客是大型連鎖服飾品牌業者。專家分析，評估該址店效、坪數、租金等資訊，本次交易對房東、租客來說，就是雙贏的結果。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

▲板橋中山路一段「星聚點KTV」歇業1年後，這3000坪空間就以每月450萬元出租 。（圖／記者項瀚攝）

板橋中山路一段的「星聚點KTV」於2024年9月30日永久停止營業，令人相當震驚與不捨。然而，近期實價揭露，8月時該址以每月450萬元出租，面積廣達2975坪，包含B2~3樓（含79個停車位）。

經查，該店房東為寶山建設。記者實地走訪，裡頭似乎在進行大工程，看到工人忙進忙出。工人表示：「現在只是在拆而已，我們也不知道是誰租的。」看似尚未開始正式裝修。

然而，據可靠消息指出：「新租客是某大型連鎖服飾品牌，但該址過去是KTV，室內動線等等都要更動，確實是大工程，不會那麼快進駐，因此目前在網上也還查不到相關資訊。」

▲板橋星聚點在去年9月底歇業，現在以每月450萬元出租。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

市場人士分析：「本次租賃交易扣掉車位後，面積還有2000坪以上規模，房東希望一次租掉，另一方面新租客近來也對大面積店面頗具需求，因此在短時間內租掉，說實在現在需要那麼大空間的業者，也不多了。」

價格方面，他分析：「平均單價1500元並不貴，推測與過去星聚點承租的價碼差不多，對房東來說一口氣租掉那麼大面積、對新租客來說以相對實惠價格進駐，且未來也還保有部分轉租的彈性空間，是個雙贏的結果。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「星聚點KTV過去歇業，主要應來自企業本身經營策略調整，且該點位隔壁就是錢櫃，想必產業也是相當競爭。」

黃舒衛進一步表示：「該店緊鄰捷運府中站，近來在板信劉家的區域改造、轉型計畫之下，商圈活絡與人潮量提升，由於年輕人多，因此開設服飾品牌，尤其是大面積的平價服飾品牌，相當合適，也難怪吸引業者大舉進駐。」

▲板橋星聚點舊址租賃交易小檔案。（圖／記者項瀚製）

