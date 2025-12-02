ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

獨／板橋星聚點「天價租金復活」　服飾霸主一次包軌3千坪

記者項瀚／台北報導

板橋中山路一段「星聚點KTV」歇業1年後，這3000坪空間就以每月450萬元出租，據可靠消息指出，新租客是大型連鎖服飾品牌業者。專家分析，評估該址店效、坪數、租金等資訊，本次交易對房東、租客來說，就是雙贏的結果。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

▲▼ 板橋星聚點 。（圖／記者項瀚攝）

▲板橋中山路一段「星聚點KTV」歇業1年後，這3000坪空間就以每月450萬元出租 。（圖／記者項瀚攝）

板橋中山路一段的「星聚點KTV」於2024年9月30日永久停止營業，令人相當震驚與不捨。然而，近期實價揭露，8月時該址以每月450萬元出租，面積廣達2975坪，包含B2~3樓（含79個停車位）。

經查，該店房東為寶山建設。記者實地走訪，裡頭似乎在進行大工程，看到工人忙進忙出。工人表示：「現在只是在拆而已，我們也不知道是誰租的。」看似尚未開始正式裝修。

然而，據可靠消息指出：「新租客是某大型連鎖服飾品牌，但該址過去是KTV，室內動線等等都要更動，確實是大工程，不會那麼快進駐，因此目前在網上也還查不到相關資訊。」

▲▼ 板橋星聚點 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲板橋星聚點在去年9月底歇業，現在以每月450萬元出租。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

市場人士分析：「本次租賃交易扣掉車位後，面積還有2000坪以上規模，房東希望一次租掉，另一方面新租客近來也對大面積店面頗具需求，因此在短時間內租掉，說實在現在需要那麼大空間的業者，也不多了。」

價格方面，他分析：「平均單價1500元並不貴，推測與過去星聚點承租的價碼差不多，對房東來說一口氣租掉那麼大面積、對新租客來說以相對實惠價格進駐，且未來也還保有部分轉租的彈性空間，是個雙贏的結果。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「星聚點KTV過去歇業，主要應來自企業本身經營策略調整，且該點位隔壁就是錢櫃，想必產業也是相當競爭。」

黃舒衛進一步表示：「該店緊鄰捷運府中站，近來在板信劉家的區域改造、轉型計畫之下，商圈活絡與人潮量提升，由於年輕人多，因此開設服飾品牌，尤其是大面積的平價服飾品牌，相當合適，也難怪吸引業者大舉進駐。」

▲▼ 板橋星聚點小檔案 。（圖／記者項瀚製）

▲板橋星聚點舊址租賃交易小檔案。（圖／記者項瀚製）

關鍵字：板橋府中星聚點KTV服飾衣服高力國際

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

全台房市買氣冷颼颼，高雄有房仲店頭「整個月零成交」，只成交1件租件，獲利本就微薄，如今還得面臨「帶看還要付錢」的窘境，據了解，高雄社區租賃、買賣帶看費200~1000元都有，讓第一線仲介苦嘆：「都賺不到錢了，還要花錢帶看，不如不要做了。

1小時前

外國人買房創9年新低　地緣政治致「轉手比入手多」

外國人來台買房交易減少，今年目前僅723筆，年減高達24.6%。值得關注的是，移轉筆數達725筆，移轉比取得還多，且比去年增加7.2%。專家表示，近期地緣政治話題頻仍，恐怕成為轉手的重要因素。

2小時前

彰化10戶爛尾透天「底價1.1億殺到6千萬」　內行精算：接手是大坑

彰化縣埤頭鄉出現「透天批發價」的爛尾樓，10戶興建中透天毛胚屋，因建商資金斷鏈淪為法拍，預計18日進行第四拍。底價從首拍的1億1880萬元，一路狂殺至6082萬元，價格直接腰斬。實際查詢，該公司已解散，負責人神隱，原公司股東、以及已購戶都氣炸提告。

3小時前

台中港新案殺很大！同區價差4成　特定個案「重回2字頭」

面積僅約100多公頃的台中港新市鎮中心，新案價差鮮明，該區年中展開「以價取量」的競爭，根據實價登錄預售屋交易資料，過去品牌大案均價突破每坪40萬元，但受景氣反轉，如今部分個案均價回落23.2~27.7萬元，打了7折，不過是否奏效，專家認為見仁見智。

4小時前

三大標準篩選核心地段！新莊市心學區宅「富都新玉」　強攻蛋黃區校園首排

近年全球經濟在通膨、關稅與地緣政治變數之間震盪，市場資金配置策略導向「抗通膨」與「保值」兩大關鍵，如同投資者聚焦輝達、台積電等核心資產，購屋置產買對潛力地段，也能穩健增值。

5小時前

房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

11月六都買賣移轉棟數出爐，共計1萬5919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低。但房仲表示，短期交易量未再繼續破底，已連續2個月年減不超過2成。

21小時前

寶佳中工握手　大華建設鄭斯聰出任中工董事

中華工程股份有限公司（2515，簡稱中工）今日宣布完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任。

22小時前

住的房子被抵押！65歲爸被「洗腦到買房」他崩潰　一票反力挺

買房該是慎重的決定，有網友卻頭痛不已，因為父親在未與家人討論的情況下，被仲介鼓動買下一間要價1500萬元的房子，不僅把手上所有存款付了約200萬頭期，還打算貸款1300萬，甚至連目前的房子都拿去抵押，令他超崩潰。

22小時前

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全台7成豪宅

說到歷史悠久的YKK集團，大多數人都還停留在拉鍊，實際上YKK AP的鋁製門窗，不僅在日本市占第一，在台經營36年，也同樣在高端住宅市場直衝7成市占率。

22小時前

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

