外國人買房創9年新低　地緣政治致「轉手比入手多」





▲外國人來台買房交易減少，今年目前僅723筆，年減高達24.6%。（示意圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／綜合報導

外國人來台買房交易減少，今年目前僅723筆，年減高達24.6%。值得關注的是，移轉筆數達725筆，移轉比取得還多，且比去年增加7.2%。專家表示，近期地緣政治話題頻仍，恐怕成為轉手的重要因素。

住商機構觀察外國人取得與移轉不動產，在2016年房地合一上路後寫下新低，而今年1~10月外國人取得不動產僅723筆，比2024年同期少了24.6%外，也還比2016年少了7.2%。

不過，值得關注的是移轉數量卻出現明顯增加，達725筆，轉手比取得還多，且不僅比去年增加7.2%，更是比2016年多出了136.2%。

▲歷年1~10月外國人建物取得與移轉狀況整理。（圖／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「2016年之後若有取得不動產的外國人士，因為只有45%與35%兩種稅制，因此一旦覺得狀況不佳，轉手幾乎毫無懸念，加上近期地緣政治話題頻仍，恐怕也是重要因素之一。」

進一步觀察各縣市，外國人交易最多的為雙北，1~10月取得台北市197筆、新北市以151筆緊追在後。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「台北市雖為國際城市，但房地產市場開放程度相對較低，會在台灣買房的外國人，大多具有一定的地緣關係，例如經常與台灣企業有生意往來，產品方面不乏豪宅物件。」

綜觀來說，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「房地合一上路，加上私法人不能購置住宅等因素影響下，外國人在台取得不動產意願不高，除非另有投產或是相關規劃。」

不過，徐佳馨也提到：「若政府有引資金、人才入台的意願，比起一刀切的稅制調控，或許可以思考更多元的配套方式，也有助於外國人在台落地生根，一起為台灣努力。」

