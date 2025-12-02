房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

▲高雄有房仲店頭「整個月零成交」，只成交1件租件，獲利本就微薄，如今還得面臨「帶看還要付錢」的窘境。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市買氣冷颼颼，高雄有房仲店頭「整個月零成交」，只成交1件租件，獲利本就微薄，如今還得面臨「帶看還要付錢」的窘境，據了解，高雄社區租賃、買賣帶看費200~1000元都有，讓第一線仲介苦嘆：「都賺不到錢了，還要花錢帶看，不如不要做了。」

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄有房仲透露，屋主委託他出租1戶位於高雄車站附近的2房，月租金2.3萬元，但是該大樓只要遇到仲介帶看，不管是租、售，就會收取每次1000元的清潔費。

也有不具名房仲表示，有社區收取帶看費200元，是依人次收費，就算一次上樓同1戶帶看3組，也要收費600元。之前曾帶看一次豪宅，看一次500元，如果客戶一次看3戶，就必須付1500 元，「帶看愈多戶付愈多錢。」引來第一線房仲坦言，「整個月零成交都賺不到錢，1個月帶看3次就倒貼，也不一定會成交。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，管委會基於社區自治權，透過決議收費，在法理上雖有依據，但若收費標準過高，將會影響房仲帶看意願，甚至對屋主買賣自身資產變相妨礙。

▲社區收費無疑增加作業成本，可能導致業者傾向規避或減少推薦該社區物件，最終拉長銷售期或影響成交價格。（示意圖／記者張雅雲攝）

賴志昶分析，從房仲業者的角度來看，社區收費無疑增加作業成本，可能導致業者傾向規避或減少推薦該社區物件，最終拉長銷售期或影響成交價格，有意出售房屋的屋主務必評估高額收費，是否對房仲帶看產生實質阻力，若認為收費標準不合理，應積極向管委會建議，以保障房屋流通與買賣的權利。

高雄國稅局表示，若管委會僅向住戶收取管理費、清潔費、維修基金等款項，這些費用會直接納入管理基金，是屬於社區內部收費，不涉及對外營業，因此無須辦理稅籍登記。

但若社區向房仲收取帶看費、清潔費等費用，收費對象非住戶，性質就會被認定為「營業行為」，依法必須辦理稅籍登記。若每月對外收取金額未達20萬元，管委會會被歸類為「小規模營業人」，收費時應開立收據。

國稅局說：「管委會若未辦理稅籍登記，卻持續向房仲收取帶看費，一旦遭檢舉或查獲，不僅需補繳所有應納稅額，還會被加處罰鍰。」

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相