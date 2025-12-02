前3季獲利衰退　興富發：調整購地策略「跟著政策走」





▲興富發（2542）今（2日）舉行法說會，發言人廖昭雄會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

興富發（2542）今（2日）舉行法說會，該公司雖然前3季營收僅143.72億元，但11、12月迎來交屋潮，並積極辦理交屋，且往後幾年每年完工量都在700億元以上。今日發言人廖昭雄接受訪問，說明集團的購地策略及對房市的看法。

興富發今（2日）舉行法說會，該公司前3季營收143.72億元，稅後純益20.1億元、年減34％，EPS（每股純益）0.95元，遜於較去年同期的1.52元。

雖然興富發前3季營收衰退不少，但今年仍預估有608.9億元案量完工，雖然完工領到使照不等於交屋業績入帳，但興富發在11、12月仍正積極辦理交屋，營收數字可期。

新推案方面，興富發明年將推出7大案，合計總銷1155.9億元，範圍包括台北、桃園、台中、高雄，其中有5大案皆為商辦案。

興富發發言人廖昭雄表示：「相當看好台灣的商辦市場，尤其是幼苗正要起步成長的微型商辦，未來商辦市場勢必走向兩極化，不是企業總部、就是微型商辦，就像是過去的住宅市場一樣，小坪數2房現已成為市場主流。」

▲興富發明年將推出7大案，合計總銷達1155.91億元。（圖／翻攝自興富發）

住宅市場方面，廖昭雄表示：「蛋黃區供給量有限，房價穩定，但一些蛋白區房價真的有跌，但排除特別的個案狀況，整體價格修正估計差不多了，且現在仍相當能握有議價空間，現在就是最佳購屋時機。」

廖昭雄接著表示：「隨政府針對新青安政策適度鬆綁，觀察10月房市有稍微好轉，銷售率回升，出現小小陽春，台灣科技業發展蓬勃，總體經濟看法正面，各行各業都賺錢，總不會只有房地產不好。」

至於購地策略，興富發在去年法說會喊出「暫緩購地」，今日廖昭雄則表示：「雖然公司目前仍以合建案為主，但站在營建業永續經營的角度，不可能都不買地，現抱持謹慎心態評估土地，把握當前較大議價空間的市場環境，購地核心標準就是跟著政策走，鎖定市中心核心區域。」

