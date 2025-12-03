北市低總、小坪數身價不敗　蘇金城：屋主抱著不賣

▲房市寒冬持續了1年多，交易量大幅萎縮，部分區域也出現價格下跌。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

房市寒冬持續了1年多，交易量大幅萎縮，部分區域也出現價格下跌。不過針對首都台北市，房仲大老觀察，北市低總價、小坪數還是不敗，20坪左右的物件價格仍屢創新高，這種熱門產品根本沒什麼交易量，大家抱著不賣。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示：「這1年多以來，房市交易量萎縮得非常明顯，以台北市來說，價格也出現修正，但不同的產品表現差異大。」

蘇金城觀察：「不用管屋齡多少，北市低總價、小坪數還是不敗，20坪左右的物件價格仍屢創新高，這種熱門產品根本沒什麼交易量，大家抱著不賣。」

整體而言，蘇金城認為：「房市歷經1年多的交易量萎縮，市場也慢慢適應了，就算央行12月未針對政策進行鬆綁，剛性的遞延性買盤也將在明年陸續出現，估中古市場成交量應會高於去年。」

▲曾敬德表示，在這1年多的房市寒冬中，不論中古、預售市場，都呈現明顯的個案表現 。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「在這1年多的房市寒冬中，市場呈現出明顯的個案表現，屋況好的、指名度高的社區依舊有人氣，不只中古市場如此，新案市場也有賣得動的個案。」

曾敬德表示：「以雙北中古地區來說，除了坪數總價帶因素，地段條件也相當重要，捷運站尤其重要，像是距離捷運站500公尺內的個案，若社區又維持得不錯，仍算是不敗的物件。」

