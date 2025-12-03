建商釀棄地轉戰新藍海　台中危老案破千件居六都成長之冠

▲台中市危老重建申請案件2025年正式突破千件 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市危老重建申請案件2025年正式突破千件，根據內政部統計，截至第三季，全市受理申請已達1105件，僅次於台北市的1169件，成為六都中成長最快的直轄市。更有不少建商開始起心動念，乾脆打算賣出重劃區土地，轉向危老佈局。

根據內政部統計，截至第三季，台中市受理申請已達1105件，老屋重建案平均核准面積達1023.14平方公尺（309.45坪），居6都之冠。鄉林不動產研究室表示，危老案數量激增，帶動舊市區周邊老宅交易量攀升，投資型買家轉而關注具重建潛力的物件，據實登統計，近3年台中北區、西區屋齡40年以上中古屋移轉量已達1000~1700件。

面對央行限貸政策及建商土建融審查嚴格，房市進入盤整期，土地開發資金與風險控管壓力增加，建商也逐漸將開發重心轉向危老和都更，藉此降低成本。投資者提前布局，尋找有整合熱點、鄰近危老案例的標的，老屋市場也出現「重估價值」現象，更出現多組「民間都更王」建商，詢問度明顯升高。

▲近期更有建商透露，想打包重劃區土地出售，全力衝刺蛋黃區危老、都更佈局。（圖／記者陳筱惠攝）



中部過去新興重劃區領頭衝房市，自去年起包含富旺國際等大型開發商，都透露不進軍重劃區獵地，而是轉往具備生活機能、交通節點的重劃區外圍圈地，其中，近期更有建商透露，想打包重劃區土地出售，全力衝刺蛋黃區危老、都更佈局。

對此，鄉林集團董事長賴正鎰分析：「危老重建雖有時程較快、無基地面積限制等優點，但必須百分之百取得地主與住戶同意，且小基地開發面臨施工成本高、公設比偏高及鄰損風險等挑戰，讓設計規劃及施工品質成為開發商與購屋者不可忽視的關鍵。」

危老與都更案具備融資彈性高、政策明確、審議時間短、容積獎勵補助等優勢，吸引建商積極參與，根據《2024年危老重建核定計畫清冊》，台中市共147件核定案，其中西屯區19件、北屯區16件、北區14件、南區13件及南屯區11件。

危老條例上路8年，讓台中北區、西區、南區等核心地帶大量老舊建築亟需重建，吸引建商投入，投資型置產族也積極尋找「重建型資產」，北區因通勤與學區機能成熟，西區因商圈密集與綠地優勢，成為危老開發及老屋交易最熱區，代表性建案包含北區「元城樂MORE」、「澄亦實築」、西區「泉宇VIVA」、「大通大美」及中區「鼎泰中城」、「時代公園大廈」。

