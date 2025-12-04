ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

斷言「房市最差時刻已過」　北市仲介公會：2026價跌量出

▲▼高雄,看屋,房仲 。（圖／記者張雅雲攝）

▲去年919後房市進入寒冬，估全國移轉棟數免強守住26萬棟關卡，但仍將創9年新低，年減25.4% 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

去年919後房市進入寒冬，估全國移轉棟數免強守住26萬棟關卡，但仍將創9年新低，年減25.4%。台北市不動產仲介公會表示，雖然明年房市未脫離盤整格局，但「最壞的時刻已經過去」的市場共識逐漸成形，估明年呈現「價跌量出」。

受到去年第七波選擇性信用管制｢金龍海嘯」的強烈衝擊，2025年台灣房市出現全面退散的頹勢，即使中央責令開水龍頭，央行也放寬換屋族限期，但台北市不動產仲介公會直言：「仍然止不住潰散的市場信心。」

台北市不動產仲介公會推估：「全台全年建物買賣移轉量僅勉強守住26萬棟關卡，但仍創下近9年來新低紀錄，與2024年35萬棟比較大幅衰退了25.4%。」

▲▼ 。（圖／台北市仲介公會提供）

▲近年來全國建物買賣移轉棟數條柱圖。（圖／台北市仲介公會提供）

台北市房價方面，台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示：「台北市出現高檔震盪盤整的走勢，但在價格上確實是顯得格外堅挺，尤其是北投、士林區因輝達效應異軍突起，價格更顯得格外堅挺。」

觀察實價登錄，北投預售案｢潤泰之森」寫下每坪152.05萬元天價、士林區的｢久年松芮」也創下每坪152.12萬元的新紀錄，頗有急追蛋黃區價格之跡象，後市仍不容小覷。

▲▼ 。（圖／台北市仲介公會提供）

▲近2年六都建物買賣移轉棟數及年增率。（圖／台北市仲介公會提供）

展望2026年，張欣民認為：「明年景氣與買氣會慢慢好起來，在殺價取量及遞延性買盤下，整體交易量可望漸回穩，呈現『價跌量出』格局。」

張欣民說：「雖然一些數據都顯示房價修正，但就北市第一線觀察，仍不少個案都很難議價，預估明年房價會修正，但會有多大空間難以預測。」

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示：「雖然明年整體房市尚未脫離盤整的格局，但『最壞的時刻已經過去』的市場共識逐漸成形，2026會是『調整、整理、等待』的1年。」

蘇金城說：「對於剛需與換屋族而言，2026年是可望以更合理預算購屋的時間點；對建商與投資人而言，更是重新審視市場、調整策略的重要1年。」

▲▼ 台北市仲介公會 。（圖／記者項瀚攝）

▲蘇金城（中）表示，雖然明年整體房市尚未脫離盤整的格局，但「最壞的時刻已經過去」的市場共識逐漸成形。（圖／記者項瀚攝）

關鍵字：台北市不動產仲介公會房仲房市交易量房價蘇金城張欣民

斷言「房市最差時刻已過」　北市仲介公會：2026價跌量出

