鴻海帶頭卡位亞灣2.0　「雙子星大樓」明年Q2啟動招商

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣近年重大招商案陸續到位，繼「特貿3」動土、鴻海拿下捷運黃線Y15聯開案後，台灣港務公司明年將啟動「新亞灣雙子星大樓」招商，消息一出讓周邊房市熱度再升溫，新案價格已衝上6字頭。信義房屋專家表示，儘管大環境受限貸影響，仍有中北部買方進場。

高市府近年積極推動亞灣2.0，吸引多家國際級企業落地，其中，鴻海在去年取得捷運黃線Y15聯開案最優申請人，預計打造高雄旗艦總部。而台灣港務公司也在近期啟動「高雄港新亞灣雙子星大樓」招商案，以設定地上權方式，規劃商場、辦公、旅館及會展中心等，預計2026年Q2公告。

隨著重大建設與科技大廠持續湧入，周邊新案討論度跟著水漲船高，與前幾年亞灣多規劃大坪數豪宅不同，近期在亞灣漢神百貨周邊推出的新案，明顯「小宅化」，降低首購與小家庭客層購屋門檻。

▲郡都首度攜手日本三菱地所推出「郡都大成」，4日動土，目前潛銷中。（圖／記者張雅雲攝）

郡都集團執行長曾麒峰表示，郡都首度攜手日本三菱地所推出「郡都大成」，坪數24~34坪，目前潛銷中，2房每坪開價平均54萬元，3房平均每坪開價52~53萬元。

附近「星峰匯」坪數24~42坪、2~4房，根據實登，成交均價51萬元，成交價最高衝上61萬元，而興富發英雄案位於英雄路，將規劃超高樓景觀宅，採2~3房格局，正式開賣時間未定，未來開價已成區域關注焦點。

鼎盛國際總經理蘇永貴表示，亞灣在產業、建設與生活機能3方條件都已成形，南高居住氛圍相對舒緩，對於想從北高或外縣市往南移居的族群頗具吸引力，目前漢神百貨商圈一帶大樓新案，單價約落在每坪 50~58 萬元。

▲漢神百貨商圈周邊新案房價。（ETtoday製表）

信義房屋亞洲新灣店業務張建明表示，該區5年內大樓，成交價已站上4字頭，高樓層或景觀戶單價更逼近5字頭；至於中古大樓以屋齡25~30年大樓為主，單價17~25萬元，自住及置產客層買氣穩定。

張建明說：「亞灣、漢神一帶有日航、然一等新飯店群，又有百貨、高流的演唱會經濟加持，儘管近期受限貸影響，在地自住客偏向多看少出手，但仍有中、北部買方進場，不少外地客直言，相較中北部房價，高雄 2 房總價還在可接受範圍內。」

