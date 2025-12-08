13期vs.14期對決　買房決策大魔王「看鄰區是誰」

▲南屯、南區的13期重劃區與北屯14期重劃區，因房價與建設題材持續拉鋸，形成「台中房市南北戰」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市近年以「南北雙核」快速成形，南屯、南區的13期重劃區與北屯14期重劃區，因房價與建設題材持續拉鋸，形成「南北戰」。市場觀察顯示，不只建商拚規劃、比產品，雙重劃區之間的「鄰居說」，近期成影響下決定的大魔王，首購與換屋族押定方向。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

近期隨著全台房市回歸剛性需求，台中自住客決策除地點、價格、規劃、品牌外，在13、14期間游移的人，更多以「周邊鄰居」成為買房依據。

位於南屯、南區交界的13期，因擁有捷運綠線、台鐵大慶站及高鐵台中站，交通機能略勝14期，加上13期周邊鄰居，為老台中人熟悉且機能成熟的8期、5期重劃區，成為購屋族選項之一。

▲13期周邊鄰居，為老台中人熟悉且機能成熟的8期、5期重劃區，又距離更新興的高鐵特區不遠，成為購屋族安心之選。（圖／記者陳筱惠攝）

且13期隨著近1年指標建商插旗，包括順天、惠宇等品牌相繼推案，區域房價加速度跳升。實價登錄顯示，指標案「順天MR.L」均價一度達到每坪77.8萬元，最高成交更突破8字頭，被視為13期正式「超車北台中」的象徵。

在新北市發跡的勝旺建設，首戰選定13期，推出「勝旺悅」，主打水岸第一排與捷運500米的優勢，業者透露，未來還將於13期陸續推出4案，總銷規模上看80億元。

「勝旺悅」現場銷售專案廖泰濠表示：「主力產品鎖定25~38坪的2~3房，3房主力總價落在2500萬元上下，低於行情，預計2026年1月中進場。」

而14期重劃區面積高達404公頃，是台中40年來最大重劃區。因鄰近74號、擁有洲際棒球場、漢神洲際百貨等重大建設題材，被視為「北台中豪宅基地」。

選擇14期的購屋族也跳出來辯論，指該區規模較大，開發潛力亦大，雖然境內沒有捷運站，但若開車族影響就較小，另外，距離中科較近也是一大優勢。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「13期、14期怎麼選，還是得看購屋目的與需求，也得考慮工作地點與學區環境，不過台中市形成南北雙核心，預期2026年推案量都將同步攀升，購屋族勢必持續在南北之間拔河。」

▲14期鄰近水湳經貿，區域的重大建設與百貨密度高，也是市府發展的重心。（圖／記者陳筱惠攝）

