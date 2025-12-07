楊金龍打房「金龍大廈」卻在漲　頂樓戶創48年新高價

▲眼尖民眾發現，高雄有棟屋齡49年的「金龍大廈」與央行總裁楊金龍同名，房價逆勢衝上新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

自從央行宣布第七波信用管制後，全台房貸拉警報，對期待打房的人來說，總裁楊金龍被視為帶動房價下修的偶像，有眼尖民眾發現，高雄有棟屋齡49年的「金龍大廈」與總裁同名，房價逆勢衝上新高，根據實登，10月頂樓戶成交價達21萬元，創歷史新高。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

央行去年9月祭出第七波房市管制、不動產放款集中度控管，房市直接「量縮，價緩跌」，楊金龍一出手讓房市買氣急凍，今年更是不少新案、仲介店頭整個月都出現零成交，全台買氣降溫有成。

房市吹冷風的同時，有眼尖高雄在地人發現，高雄有1棟跟總裁同名的「金龍大廈」，位於三多商圈三多四路，屋齡48年，根據實登揭露，該社區有實登以來共有20筆交易紀錄，10月出現一筆頂樓戶交易，坪數14.28坪，總價300萬元，換算單價21萬元。

不但單價突破歷史紀錄，更直接站上社區「房價天花板」，引來在地人笑稱：「總裁打房，『金龍大樓』自己漲？」

▲三多路有新光三越、SOGO、大遠百等各大百貨公司，三多路商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，該大樓位於三多商圈，沿三多路就有新光三越、SOGO、大遠百等各大百貨公司，三多路商家林立，商業機能發達，屬於南高蛋黃區，自住剛性需求相當旺盛。

劉沛緹指出，該區因早期發展，屋齡偏高，成交價格落差明顯，大樓房價主要取決於屋況是否整修或翻新，屋齡30~40年大樓，單坪價格從19~25萬元不等，若附有平面車位，出售速度更快。雖然不少大樓屋齡高，但「總價門檻低」，又具備成熟商圈、完善機能與低總價特色，對首購族、小家庭、退休族，甚至置產族投資出租，也有一定吸引力，區域房價因此有撐。

