ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

楊金龍打房「金龍大廈」卻在漲　頂樓戶創48年新高價

▲▼ 祥鈺樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲眼尖民眾發現，高雄有棟屋齡49年的「金龍大廈」與央行總裁楊金龍同名，房價逆勢衝上新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

自從央行宣布第七波信用管制後，全台房貸拉警報，對期待打房的人來說，總裁楊金龍被視為帶動房價下修的偶像，有眼尖民眾發現，高雄有棟屋齡49年的「金龍大廈」與總裁同名，房價逆勢衝上新高，根據實登，10月頂樓戶成交價達21萬元，創歷史新高。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

央行去年9月祭出第七波房市管制、不動產放款集中度控管，房市直接「量縮，價緩跌」，楊金龍一出手讓房市買氣急凍，今年更是不少新案、仲介店頭整個月都出現零成交，全台買氣降溫有成。

房市吹冷風的同時，有眼尖高雄在地人發現，高雄有1棟跟總裁同名的「金龍大廈」，位於三多商圈三多四路，屋齡48年，根據實登揭露，該社區有實登以來共有20筆交易紀錄，10月出現一筆頂樓戶交易，坪數14.28坪，總價300萬元，換算單價21萬元。

不但單價突破歷史紀錄，更直接站上社區「房價天花板」，引來在地人笑稱：「總裁打房，『金龍大樓』自己漲？」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲三多路有新光三越、SOGO、大遠百等各大百貨公司，三多路商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，該大樓位於三多商圈，沿三多路就有新光三越、SOGO、大遠百等各大百貨公司，三多路商家林立，商業機能發達，屬於南高蛋黃區，自住剛性需求相當旺盛。

劉沛緹指出，該區因早期發展，屋齡偏高，成交價格落差明顯，大樓房價主要取決於屋況是否整修或翻新，屋齡30~40年大樓，單坪價格從19~25萬元不等，若附有平面車位，出售速度更快。雖然不少大樓屋齡高，但「總價門檻低」，又具備成熟商圈、完善機能與低總價特色，對首購族、小家庭、退休族，甚至置產族投資出租，也有一定吸引力，區域房價因此有撐。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：高雄房市金龍大廈房價新高央行管制三多商圈楊金龍央行總裁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

霸住5個月不走！泰女控「屋主偷她手機買房」：房子是我的

泰國曼谷發生房屋糾紛，一名女子霸占他人住宅長達5個月，宣稱擁有這間房子的所有權，還指控男屋主偷走她的手機完成房屋購買以及其他金融交易。

2小時前

公寓月租金飆漲一成！東京夫妻嘆「被逼遠離市區」　專家揭殘酷內幕

日本東京租賃市場持續升溫，在物價、建築成本與維修費全面上漲的背景下，東京都心區的公寓租金漲幅愈來愈明顯，不少物件年漲幅甚至超過10%。原本想購屋的家庭也被迫轉向租賃市場，使需求更為吃緊。

3小時前

台南「宜居小東」11日招租　婚育戶佔10％

台南市「宜居小東」社會住宅是台南市自辦社宅的代表案，一共376戶將在本（12）月11日正式開放招租，據了解其中40％會保留給弱勢族群，10％是婚育戶，另還設有「長者換居」方案，讓長輩也可以選擇更適合的居住環境。

4小時前

中國房市走向丕變　任澤平示警：20%城市可能上漲、8成恐一路跌

中國房市景氣持續低迷，引發外界再度關注「泡沫化」是否正在累積。中國經濟學者任澤平3日在個人平台撰文指出，房市正走向明顯分化，未來可能會出現「2成城市價格仍具支撐、其餘地區長期承壓」的走勢。他認為，人口向大城市集中將使一二線區域仍具買盤，但多數人口外流城市恐面臨價格疲軟甚至走跌。

5小時前

第一桶金1300萬買「整棟套房」or台積電股票？　曝優缺點掀網熱議

手握1300萬元資金，究竟該投入房地產當包租公，還是一次買進台積電股票？他點出優勢就是五都房價只漲不跌，也提到缺點就是擔心成為維修房奴，這個話題近期在PTT股板引發熱烈討論。

6小時前

千萬房談價「才差幾十萬就破局」？過來人曝真相：正常到不行

台灣房價高不可攀，動輒上千萬的總價讓許多人買房壓力山大。不過就有一名網友分享自身經驗，指出房仲曾說「買賣雙方常因差個一、二十萬就破局」，讓他相當困惑，直呼「幾千萬的房子，真的會因為差幾十萬談不攏嗎？」貼文一出引發討論。

7小時前

1房1廳月租7000元！房東還附贈「6千餐券」找租客...佛心原因曝

租屋房東竟然還附餐券！有民眾在租屋網發現一則訊息，一名房東招租套房，月租不僅只有7000元，更附送每日200元的餐費補助。訊息一出立刻引發網友熱議，紛紛質疑怎麼有這麼好康的事。

7小時前

房市寒冬！建案拚了「跳1下折1萬」　房產專家驚呆：宛如健身房

在近一年多的房市寒冬中，新北市仍有熱點冒出。房產專家何世昌指出，捷運萬大線連城錦和站的某建案，高樓層成交價竟達每坪91.47萬元，創下錦和生活圈新高，顯示即使市場買氣轉冷，捷運聯開宅仍具吸引力。

7小時前

生小孩前「有2條件」　公婆一聽怒了！網嘆：跟買房只能擇一

近日有一名女網友表示，她之前很認真的向公婆說明，若要生小孩，需要先有存款與房子，但公婆得知後卻大發雷霆，甚至質疑為何要買房？「可是我本來就不想要小孩啊，住婆家也是公婆自己強烈要求的！」貼文曝光後，引起討論。

7小時前

南高雄拚「南IC」亞灣升級半導體研發城　房價3年漲14%

台積電明確南下布局後，高雄產業版圖正迎來關鍵加速期。針對外界喊出「北台積、南IC」的口號，高雄市長陳其邁表示，南高亞灣將升級為半導體研發中心，讓高雄成為智慧城市與高科技創新應用的示範場域，根據實登統計，亞灣生活圈3年來房價已有14%漲幅。

8小時前

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

50年透天「賣1100萬」要入..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

台中開工量腰斬！　5年後恐見推..

「竹科X計畫」科技新貴準備移居..

1300萬買「整棟套房」or台..

黃國昌「億級租屋處」曝　在地房..

1房1廳月租7000元！還附贈..

嘉義西區大發展！北港路兩側20..

鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價1..

新竹薇閣歇業1年　大地主8.7..

ETtoday房產雲

最新新聞more

霸住別人家5個月不走　女：房子..

東京公寓月租金飆漲一成！專家揭..

台南「宜居小東」11日招租　婚..

中國房市20%城市可能漲、8成..

1300萬買「整棟套房」or台..

千萬房談價「才差幾十萬就破局」..

1房1廳月租7000元！還附贈..

房市寒冬！建案拚了「跳1下折1..

生小孩前「有2條件」　公婆一聽..

南高雄拚「南IC」亞灣升級半導..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366