預計121年完工！　愛山林、國巨奪「中山長春都更案」



▲「中山長春公辦都更案」出資人綜合評選結果出爐。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心5日宣布，台北市「中山長春公辦都更案」出資人綜合評選結果出爐，由愛山林建設開發股份有限公司、國巨投資股份有限公司組成的「寶山林合作聯盟」獲得最優申請人資格。全案預計投入約58.21億元，規劃興建1棟23層住宅大樓及1棟15層社會住宅，最快於年底完成議約，並期望於121年完工。

住都中心指出，此案以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為核心理念，整合既有開放空間與綠帶，將綠化層次自地表延伸至建築物，並結合周邊城市紋理，融入都市生態、社會住宅及商業活力。

住都中心也提到，「中山長春案」採用垂直綠化、植生牆及屋頂綠化技術，降低牆面輻射熱與屋頂溫度，形成「由地面到天空的綠化網路」，有效調節城市微氣候。同時，建築設計融入通風廊道與導風策略，引入自然風流，並搭配外遮陽及節能玻璃，達成降溫與節能效果，打造涼感永續社區。

住都中心表示，「中山長春案」地處捷運南京復興站與松江南京站之間，擁有雙捷運區位優勢，地段精華。此案不僅滿足公、私地主的居住及公益需求，更期望形塑城市綠廊意象，為中山長春注入全新生活節奏，勾勒宜居城市的美好藍圖。