美房貸利率降仍難刺激需求　再融資申請反跌4％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率連續數周上揚後，11月底終於明顯回落，但跌幅仍不足以激起房市需求。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association）季性調整指數（並額外調整感恩節因素），上周整體房貸申請量下滑1.4％，顯示無論是現有房貸戶或潛在購屋者，需求都未因此轉強。

MBA資料顯示，30年期固定房貸、貸款金額不超過806,500美元（約新台幣2512萬元）的平均契約利率，自11月底的6.40％降至6.32％，點數從0.60降至0.58（含手續費），以2成頭期款計。

MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）指出，房貸利率下跌與公債殖利率同步，後者因美國就業市場轉弱與消費者信心下滑而走跌。

儘管利率下滑，再融資房貸申請量11月底仍減少4％，但較去年同期高出109％，反映去年利率基期極高。購屋貸款申請量則周增3％，較去年同期增加17％；然而，今年秋季買氣仍顯疲弱，因房價居高不下、房貸利率仍處相對高檔，加上經濟前景不明，使消費者遲疑進場。

喬坎補充指出，目前每周數據仍呈現不一致走勢，「整體經濟前景依舊不明朗，但房價漲幅降溫、待售屋庫存增加，正讓部分買家重返市場」。

為了降低負擔，選擇可調利率房貸（ARM）的比例升至全部申請的8％。ARM利率較低，且固定期可達10年，通常在高利率環境較受青睞。