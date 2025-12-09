金字塔頂端資產增　前10月遺產稅收飆362億創新高

▲前10月全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年統計以來同期最高。（示意圖／視覺中國CFP）

記者項瀚／綜合報導

前10月全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年統計以來同期最高。專家表示，今年在課徵級距拉高情況下，稅收仍續創歷史新高，顯示經濟強，股房雙漲助攻，金字塔階級仍持續累積資產。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構觀察財政部數據，截至10月止全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。數據顯示，今年前10月六都總計貢獻遺產稅約322.3億元，占全台總稅收比例將近9成，顯示高資產族群仍高度集中於都會區。

進一步觀察各縣市，六都遺產稅表現呈現北熱南冷，其中台北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25.8%，為六都之冠；新北市則以50.8億元位居全台亞軍，年成長11.8%。台南則為15.0億元，不僅為六都最末，與去年同期相比也大減41.2%。

▲六都暨全台近年1~10月遺贈稅統計。（單位：億元）（表／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「現行遺產稅免稅額為1333萬元，在今年以前，最低課徵級距都為5千萬元以下，今年起調高為5621萬元以下，在課徵級距拉高情況下，稅收仍續創歷史新高，顯示經濟強、股市持續創高，金字塔階級仍持續累積資產。」

賴志昶補充：「繼承不動產免申報契稅、土地增值稅，相較買賣與贈與更具節稅空間，同時長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承，種種原因加諸之下，令不少高資產族群傾向於以繼承方式來移轉資產。」

▲遺產稅與贈與稅課稅級整理。（表／住商提供）

另外觀察數據，整體遺產稅收雖創新高，但全台贈與稅收截至10月為止僅約201.7億元，較去年同期衰退19.8%。

賴志昶認為：「贈與稅每年有免稅額達244萬元，資產階級利用該額度，年年小額移轉以達節稅作用，此觀念逐漸普及，令實際課徵到贈與稅者年年減少。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「台灣人口快速老化，越來越多人碰上財產繼承的問題，觀察今年繼承移轉登記件數也在高檔。」但有關不動產的繼承，他提醒：「在房地合一稅上路後變得更為複雜，民眾最好先詢問專業人士如何做好妥善規劃。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本