當「連帶保證人」被拖下水！　美術館豪宅不保「一拍價7500萬」

▲高雄美術館特區豪宅5樓戶別，坪數為167坪、4房含5平車，屋主僅持有3年便因拍賣抵押物進入法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美術館特區是高雄知名豪宅聚落，再出現豪宅遭法拍，正對七賢國中校園「美術園」5樓戶別，坪數為167坪、4房含5平車，屋主僅持有3年便因拍賣抵押物進入法拍，17日一拍底價7500萬元，拆算單價44.8萬元，專家認為，一拍價格仍高難拍出。

美術館特區有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落，對高端客群具備一定的吸引力。中山國小、七賢國中等學校為知名明星學校，也吸引不少重視學區的家長搶卡位。

▲美術館特區有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落。（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於美術東四路，債務人因「清償債務」遭強制執行，建坪167.45坪、4房，含5個平面車位，一拍為17日，底價7500萬元，換算單價44.79萬元，查封人為高雄銀行。

根據橋頭地方法院公布的裁定書顯示，屋主因擔任關係企業的連帶保證人，累積欠下至少2379萬元本金加利息與違約金，雖陸續清償約322萬元，還款比例約13%，但由於關係企業去年底開始發生連續違約未償還，銀行不斷催收下，最後抵押物遭法拍。

▲中山國小、七賢國中等學校為知名明星學校，也吸引不少重視學區的家長搶卡位。（圖／記者張雅雲攝）

原屋主2022年入手，3年前入手價5535萬元，換算單價38.3萬元，法拍價一口氣漲了1965萬元。寬頻房訊發言人徐華辰指出，該社區僅22戶，21戶住家、1戶店面，一層一戶，戶戶面向七賢國中，近3年均無成交紀錄，最高價為2017年的成交價達49.5萬元。

▲高雄美術館特區豪宅法拍小檔案。（ETtoday製表）

透明房訊總經理陳慧瑜強調，本案起拍價看似誘人，但細究後「其實不算便宜」，扣除5個平面車位約1000萬元後，換算單價約53萬元，已高於本棟實價登錄最高單價，甚至接近周邊新案成交價格，因此「一拍幾乎必然流標」。

陳慧瑜指出，這類案件反映當前市場特性，房價未明顯大跌，但流動性顯著下降，高槓桿持有者承壓最快。整體而言，目前仍屬「量縮大於價跌」的盤整期，豪宅市場更容易在限貸與資金緊縮下暴露財務問題，預計三拍有機會拍出。

