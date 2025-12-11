北市社宅驚爆占用案！宏昇營造董事長率眾闖入　住都中心震怒接管

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「延吉好室」社宅驚爆占用案！宏昇營造董事長率眾闖入　國家住都中心震怒接管

▲▼「延吉好室」位在北市松山區光復南路。（圖／國家住宅及都市更新中心）

▲宏昇營造被指強行占用已驗收的「延吉好室」社宅，還鎖門、趕保全。（圖／國家住宅及都市更新中心）

記者董美琪／綜合報導

國家住宅及都市更新中心今日（11日）發出嚴正聲明，指稱「延吉好室」社會住宅的統包廠商宏昇營造股份有限公司公然違法，在建物完成驗收後仍拒絕依約點交，甚至以強勢手段占據社宅空間，已構成重大違約。住都中心宣布自114年12月11日起正式終止契約，並將對相關人員提出民、刑事訴訟，強調絕不會對此類違法行為妥協。

住都中心表示，「延吉好室」在今年10月14日已經完成驗收，依照雙方合約，宏昇營造應即時進行點交程序。然而廠商以「工程爭議」為理由一再拖延，歷經多次溝通依然無法取得進展。

令人震驚的是，宏昇公司董事長郭倍宏在12月10日上午竟帶人前往社宅現場，驅離保全與物管人員，並以機車防盜鎖封住大門、鐵捲門與電梯控制系統，還擅自取走公共區域鑰匙及相關文件，試圖全面掌控建物。這些行為已涉犯加重竊佔罪、竊佔罪及強制罪，性質相當嚴重，不僅侵害公有資產，更危及未來住戶的權益與安全。

對於宏昇公司的違約情節，住都中心已依契約規定啟動終止程序，於今日正式解除與廠商的契約關係，同時依規範扣發工程款與履約保證金。中心也於當天全面接管建物，確保所有設施與管理權責都回到政府掌控之下。

住都中心的法律團隊已著手蒐證，將針對董事長及相關涉案人員提出民事求償與刑事告訴，並且把宏昇公司的重大違法事實通報行政院公共工程委員會，提醒政府機關、金融機構與合作廠商高度注意該公司的履約風險。

住都中心強調，終止契約與司法程序不會影響社宅的後續進度，民眾原訂入住時程維持不變。中心承諾會全力確保住戶權益，讓社宅能在合法、安全的狀態下順利交付，呼籲準備入住的家庭不必擔憂。

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

