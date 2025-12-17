傳統房貸利率高！美屋主尋FHA方案　再融資年增幅達88％

▲美國房貸再融資年比激增。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房市利率持續高檔，不少屋主正想盡辦法降低房貸負擔。雖然一般傳統房貸利率幾乎未動，但因附帶房貸保險、相對更具彈性的聯邦住房管理局（FHA）貸款利率走低，成為不少民眾尋求節省支出的主要管道，12月初當周的再融資需求激增24％；整體房貸再融資年增幅達88%。

根據美國抵押銀行家協會（MBA）12月初公布的季性調整數據，房貸再融資申請總量較前周激增14％，年增幅更達88％，再度反映市場對低利率方案的強烈需求。再融資申請占整體房貸活動比重，從前一周的53.0％升至58.2％。

當中，FHA再融資需求明顯攀升，該周增加24％，主因FHA 30年固定房貸利率降至6.08％，來到2024年9月以來最低點。相較之下，傳統30年期固定房貸（貸款額度806,500美元以下）利率則小幅上升，從6.32％微升至6.33％，點數由0.58增至0.60（含開辦費）。

至於購屋貸款方面，整體申請量周減2％，但仍較去年同期高19％；其中傳統貸款申請減少，但FHA購屋貸款申請上揚5％，顯示買方正轉向較低頭期款的FHA方案尋求成本優勢。MBA副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）指出，面對高房價與利率壓力，FHA貸款的低頭款門檻持續吸引潛在買家。

市場本周焦點則轉向聯準會（Fed）決策會議後的談話。雖普遍預期Fed將再次降息，但《Mortgage News Daily》分析師葛拉漢（Matthew Graham）提醒，利率走勢更可能受Fed官員最新利率預測（點陣圖）及主席記者會內容影響。先前兩次降息後，房貸利率反而大幅上升，反映市場對政策前景的重新定價。