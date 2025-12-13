ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

比按摩店還少！全台書店狂減2千家　小店求生轉向地下室

記者項瀚／綜合報導

書店、文具店經營困難，財政部數據顯示，自2008年統計以來全台家數大減近2000家，減幅達2成以上。事實上，過去著名的書街景象已不存在，一些大型連鎖品牌若不轉型，也只好紛紛縮編，甚至直接消失。

▲▼ 書店 。（圖／記者項瀚攝）

▲書店、文具店經營困難，財政部數據顯示，自2008年統計以來全台家數大減近2000家，減幅達2成以上。（圖／記者項瀚攝）

受科技普及，少子化等影響，會看實體書的人也越來越少，過去《ETtoday新聞雲》曾採訪天龍圖書老闆沈榮裕，他就感嘆曾經的「北市書街」重慶南路書店僅剩下以往的1/5，「家數比旅館、按摩店還少。」

經營書店40年的孫永忠表示：「實體書從多年前就開始走下坡，許多傳統書店也紛紛做調整，降低書的比重、增加文具產品進貨量，以維持營運。」

孫永忠以自身的「今日書局」為例，最早期以銷售實體書為主力，但後來文具占比提高到8成，書只剩下2成，文具反而成為傳統書局的銷售主力。

另外，《ETtoday新聞雲》也曾報導，在八德路開業20年的「友人書局」熄燈，巫老闆無奈地感嘆：「受少子化、智慧型手機問世，傳統書店受到很大衝擊，我們到後來也只好轉型，主力放在文具銷售。」

▲▼ 重慶南路,書店 。（圖／記者項瀚攝）

▲重慶南路過去是有名的書街，但現在家數比旅館、按摩店還少。（圖／記者項瀚攝）

不過事實上，不論是書、抑或文具，在這個科技普及、少子化的環境下，經營條件仍相當嚴峻。據財政部統計資料，從2008年統計以來，全台書店及文具店的家數從8210家，下降到今年只剩下6279家，消失了近2000家，減幅達23%。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲全台書店及文具店家數統計。（圖／記者項瀚製）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「書店、文具店產業確實出現重大轉變，金石堂等大型業者紛紛縮編，還有一些早年的大型品牌直接消失，像是新學友全盛時期多達70家店，過去還在仁愛圓環開大型旗艦店，風光一時。」

黃舒衛表示：「除地區型、學區型的小店，傳統書店及文具店若不轉型，確實很難經營，該產業毛利較低，觀察其設點位置大多在地下室，或2樓以上，顯見其付租能力有限。」

聚焦在文具店上，黃舒衛觀察：「該產業也出現大者恆大的現象，從多年前開始，金興發、光南這種產品更多元、消費體驗更新鮮的零售業者崛起，且電商的長尾效應、大賣場的量販策略，都分食文具店市場。」

▲▼ 今日書局 。（圖／記者項瀚攝）

▲傳統書店、文具店的經營困難。（圖／記者項瀚攝）

關鍵字：書店文具店倒了經營困難回憶家數高力國際黃舒衛

