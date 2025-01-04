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重慶南路書店從興到衰　老闆嘆：數量比旅館、按摩店還少

記者項瀚／台北報導

過去賣DVD和69元平價書，年營業額上億元，到近期租在重慶南路2樓店面，累計4年還賠上千萬元。天龍圖書老闆沈榮裕非常有感45年來台灣圖書產業興衰，感嘆「重慶北路書店只剩下以前1/5，數量比旅館、按摩店還少。」

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▲▼ 重慶南路,書店 。（圖／記者項瀚攝）

▲天龍圖書老闆沈榮裕感嘆45年來台灣圖書產業的興衰。（圖／記者項瀚攝）

沈榮裕表示：「天龍書店在1979年、45年前開幕，第一家店就在重慶南路，在那個書店最輝煌的年代，這裡可說是世界華文的中心，整條路都是書店，那時沒有連鎖書局，大家買書都到重慶南路，甚至中南部學子寒暑假返鄉時，都到這來買參考書、課外讀物。」

沈榮裕回憶：「25年前是我事業的巔峰期，當時主要賣DVD和69元平價書，當時光一片《悲情城市》就可以賣上萬張，最高同時開了14間分店，年營業額超過1億元；其後也搭上兩岸交流開放，15年前開始專攻簡體字書，生意也非常好做。」

但之後隨著網路興起，書店逐漸式微，沈榮裕的書店也一家接著一家收。他感嘆：「現在重慶南路的書店不超過20家，僅剩下過去全盛時期的1/5，開在1樓店面的書店更少得只剩下5家，比旅館、按摩店還少。」

▲▼ 重慶南路,書店 。（圖／記者項瀚攝）

▲沈榮裕目前在重慶南路僅存1家店，開在商辦的3樓。（圖／記者項瀚攝）

沈榮裕分享：「5年前，我在重慶南路只剩下1間店，開在2樓，面積廣達280坪，每月租金35萬元，生意非常爛，每個月只做100萬元營業額，於是就在2023年初收攤，開了4年下來虧了1000多萬元。」

現在，沈榮裕的天龍書店搬到重慶南路另一處商辦3樓，面積僅60多坪。他說：「這裡月租金便宜很多，但生意還是很難做。」

沈榮裕說：「我從小就喜歡閱讀，小學的時候住在三重，都跑去書店看免錢的，常被老闆驅趕，當時就立志長大之後，一定要開書店，所以在我的店裡，你要怎麼看、怎麼坐，甚至是拍照，我都歡迎。」

也許就是這份兒時的堅持與對書的熱愛，讓沈榮裕堅持到現在。至於去年9月，新聞傳出「天龍圖書台中店」將歇業，讓許多民眾非常不捨，但沈榮裕表示，台中店收攤本是因為家人身體不好，但看到那麼多愛書的消費者，現在已決定不收了，我跟太太就是台中、台北兩邊跑。」

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關鍵字：天龍書店沈榮裕書店興衰按摩店重慶南路書街倒閉

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