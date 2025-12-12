台中房市2026代表字「平」　建商公會提4大救市建言





▲展望2026年，臺中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒（中）公布台中房市預測字「平」，意味著市場走向從「平穩、平衡、平和」三大方向。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

臺中市不動產建築開發商業同業公會今（12）日舉辦「房地產市場回顧與展望」記者會，對2026年台中房市，提出預測字「平」，意味著市場走向「平穩、平衡、平和」3大方向。理事長謝麟兒提出4建言：金融管制分區分級、彈性化利率補貼、鬆綁4000萬元豪宅貸款門檻、房地合一稅專款專用。

回顧2025年，台中市新推案共1萬8377戶、總銷金額4176.8億元，較2024年5796.2億元，減少1619.4億元，年減27.94％。對此，臺中市建商公會理事長謝麟兒指出：「2025年最影響市場的關鍵，仍是銀行的資金緊縮限貸令，與政策連環管制下，直接壓抑成交量。」

▲2025年台中市新推案共1萬8377戶、總銷金額4176.8億元，較2024年5796.2億元，減少1619.4億元，年減27.94％。（圖／記者陳筱惠攝）

公會市場資訊主委溫宗良表示：「根據建照申請數據，未來推案熱區仍以擁有眾多重劃區的北屯為主，房價部分來說2025年平均單價落在61.92萬元，相較2024年50.52萬元，漲約11萬元。」

溫宗良指出：「2025年高單價大案進場，拉高平均值。市場產品部分，小坪數沿著軌道經濟邁進，遠離軌道經濟的部分，小坪數產品行不通，因此在產品坪數部分，平均面積回溫來到50坪。銷售後延、先建後售成為主流。」

據統計，目前台中市還有8千億元案量未推。由於房市景氣不佳，土地未明顯降價，皆採保守評估策略，不再競價購地，無特別明顯熱區。但是海線房價因供需問題，沙鹿、梧棲、清水，房價較2024年的高點回跌，投資客全面退場，首購客為剛性需求主力。

▲公會提出4建言，金融管制「分區分級」、「彈性化利率補貼」、「鬆綁4000萬元豪宅貸款門檻」、「房地合一稅專款專用」。（圖／記者陳筱惠攝）

公會同時提出建言，面對政策因素的金融管制，包含金融管制、限制貸款，公會建議應採取「分區分級」而非一刀切，以蛋黃區、核心重劃區與郊區市場產品來說，本就房價結構不同，但現行政策卻採同一標準，導致使用者需求受限。

針對購屋族則應實施「彈性化利率補貼」，謝麟兒指出：「不是只有新青安需要補貼，部分首購、但不符合新青安資格的族群，也應納入支援範圍，按照購屋族條件調整，才能真正符合居住正義。」

另外，現行4000萬元豪宅貸款門檻已10多年未調整，謝麟兒統計，「隨10年來物價調整，計算最低3％通膨率，如今的合理門檻應往5000萬元靠攏，才符合現代居住條件。」

最重要的一點，應是將建築業課徵的新增稅負，如房地合一稅「專款專用」，用於協助首購族、換屋族群，謝麟兒強調，「政府近年增加營建相關稅負，但應讓部分資金協助青年及首購族，例如提供短期週轉金、貸款補貼方案，回饋真正需要買房的家庭。」

豐邑集團總經理邱崇喆表示：「目前預售屋銷售率普遍約20%，從2025年開始，目前市場餘屋至少還要5年才能去化。雖然經濟看起來良好，但希望政策對產業不要用歧視的態度，不只對消費者、營建業限縮，中南部還有土方廢棄的問題一直未解，已影響工程進度與成本結構。」

