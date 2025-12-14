買房太累且沒效率？　專家點出「年輕人棄房買股」3大殘酷理由

▲專家提出3大理由，解釋為何投資房地產的時代已經過去。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

「世界各國年輕人都紛紛的轉向股市，而不是買房，這並非巧合，而是整體金融環境演變的必然。」專家提出3大理由，解釋為何投資房地產的時代已經過去，現在的年輕人大多更傾向投資股票。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

房市專家蕭大立（阿宅）表示，從美國、韓國等國家的調查都顯示，「比起買房，年輕人更願意去買股！」。他說：「世界各國年輕人都紛紛的轉向股市，而不是買房，這並非巧合，而是整體金融環境演變的必然。」

為什麼呢？阿宅指出，可歸納3大原因，「首先房價高漲當然是一個主因，年輕人買不起房，是世界各國普遍的現象，當進場買房門檻過高，把錢拿去投資頂尖公司股票，就顯得更有效益。」

阿宅接著表示：「很多人原本想要把股票賣出，拿來當買房頭期款，但因央行管制暫緩買房，沒想到今年股市大漲，沒賣股票反而多賺了一桶金，為自己創造更大財富。」



​第二是各類創新的金融商品，大幅降低了投資風險。阿宅表示：「許多人說，投資股票風險太高，但仔細觀察這些發言者，都是年長的一代，他們的金融知識還停留在過去，對目前新推的金融商品一無所悉，更遑論參與。」

​

阿宅說：「現在的投資市場已不是像以前，只有簡單的股票、債券、房地產等幾種商品可以選擇，現在已經有許多的金融創新商品，讓投資人有更多投資選擇，不僅可以穩定獲利，更降低了整體風險。」

阿宅表示：「當你說台灣的個股風險過大，此時只要投資0050或006208等市值型ETF，買下一籃子的優質公司股票，就可以降低單獨公司的營運投資風險，此外還可透過ETF等金融商品進行全球避險，投資其他國家的股市作為整體資產配置。」

▲阿宅表示，房地產作為投資產品，本身就是一個勞力密集、毫無效率的投資方式 。（示意圖／記者張雅雲攝）

​

第三投資房地產實在是太累了。阿宅表示：「房地產作為投資產品，本身就是一個勞力密集、毫無效率的投資方式，買房前，下班或假日要東奔西跑犧牲個人時間看屋，要跟房仲、屋主、代書、銀行業務、工班設計師等一堆人裝熟打交道。」

​

阿宅接著表示：「想賣房實現獲利，過程要配合一堆陌生買方來看房，對自己的裝潢指指點點，煩的要死，更慘的是現在房市進入冷凍，如果不願意對買方讓利，就只能放著，不知道何時才能拿的到錢。」

​

相反的，阿宅說：「投資股票，只要開個證券戶，之後所有交易都用APP，隨便按二下，談笑之間，強虜灰飛煙滅，獲利2天之後就進銀行帳戶了。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯則認為：「這1年多來，受到央行重手政策影響，投資型買盤幾乎凍結，但認為過陣子後，政策若有調整，投資、或是說長期置產買盤仍會出現。」

葉沛堯表示：「華人還是具有土斯有財的觀念，喜歡買房地產，且買房置產除了具有穩定性，還有高槓桿性，另外雖然房價一直漲，但『房價太高』的利空說法從N年前就開始在講了，但實際上長期來看房價仍呈現大漲小回的走勢，相信多年後回頭來看還是如此。」