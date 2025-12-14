ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買房太累且沒效率？　專家點出「年輕人棄房買股」3大殘酷理由

▲▼ 房市,建案,台北市。（圖／記者賴志昶攝）

▲專家提出3大理由，解釋為何投資房地產的時代已經過去。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

「世界各國年輕人都紛紛的轉向股市，而不是買房，這並非巧合，而是整體金融環境演變的必然。」專家提出3大理由，解釋為何投資房地產的時代已經過去，現在的年輕人大多更傾向投資股票。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

房市專家蕭大立（阿宅）表示，從美國、韓國等國家的調查都顯示，「比起買房，年輕人更願意去買股！」。他說：「世界各國年輕人都紛紛的轉向股市，而不是買房，這並非巧合，而是整體金融環境演變的必然。」

為什麼呢？阿宅指出，可歸納3大原因，「首先房價高漲當然是一個主因，年輕人買不起房，是世界各國普遍的現象，當進場買房門檻過高，把錢拿去投資頂尖公司股票，就顯得更有效益。」

阿宅接著表示：「很多人原本想要把股票賣出，拿來當買房頭期款，但因央行管制暫緩買房，沒想到今年股市大漲，沒賣股票反而多賺了一桶金，為自己創造更大財富。」

​第二是各類創新的金融商品，大幅降低了投資風險。阿宅表示：「許多人說，投資股票風險太高，但仔細觀察這些發言者，都是年長的一代，他們的金融知識還停留在過去，對目前新推的金融商品一無所悉，更遑論參與。」

阿宅說：「現在的投資市場已不是像以前，只有簡單的股票、債券、房地產等幾種商品可以選擇，現在已經有許多的金融創新商品，讓投資人有更多投資選擇，不僅可以穩定獲利，更降低了整體風險。」

阿宅表示：「當你說台灣的個股風險過大，此時只要投資0050或006208等市值型ETF，買下一籃子的優質公司股票，就可以降低單獨公司的營運投資風險，此外還可透過ETF等金融商品進行全球避險，投資其他國家的股市作為整體資產配置。」

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲阿宅表示，房地產作為投資產品，本身就是一個勞力密集、毫無效率的投資方式 。（示意圖／記者張雅雲攝）

第三投資房地產實在是太累了。阿宅表示：「房地產作為投資產品，本身就是一個勞力密集、毫無效率的投資方式，買房前，下班或假日要東奔西跑犧牲個人時間看屋，要跟房仲、屋主、代書、銀行業務、工班設計師等一堆人裝熟打交道。」

阿宅接著表示：「想賣房實現獲利，過程要配合一堆陌生買方來看房，對自己的裝潢指指點點，煩的要死，更慘的是現在房市進入冷凍，如果不願意對買方讓利，就只能放著，不知道何時才能拿的到錢。」

相反的，阿宅說：「投資股票，只要開個證券戶，之後所有交易都用APP，隨便按二下，談笑之間，強虜灰飛煙滅，獲利2天之後就進銀行帳戶了。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯則認為：「這1年多來，受到央行重手政策影響，投資型買盤幾乎凍結，但認為過陣子後，政策若有調整，投資、或是說長期置產買盤仍會出現。」

葉沛堯表示：「華人還是具有土斯有財的觀念，喜歡買房地產，且買房置產除了具有穩定性，還有高槓桿性，另外雖然房價一直漲，但『房價太高』的利空說法從N年前就開始在講了，但實際上長期來看房價仍呈現大漲小回的走勢，相信多年後回頭來看還是如此。」

關鍵字：蕭大立阿宅買房投資股市賺錢東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不婚不生　40歲單身租屋族「買房了」：電梯、近醫院才有保障

到底要不要買房，是很多人卡在心裡的難關。就有一名40歲、年收約120萬的單身網友分享，自己從「不打算買房」，到決定咬牙買下千萬兩房的心境轉折，「才發現其實早一點買房，是在替未來的自己選一個『老了也能住得安心』的位置」，引來大批網友討論。

25分鐘前

除濕機半夜突起火...他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯

近期北部連日降雨，不少人家中會長時間開啟除濕機防潮，不過若使用不當恐引發火災。就有一名網友表示，某天深夜發現除濕機運轉時，突冒出燒焦味，接著整台起火，幸好當時尚未入睡，緊急滅火才避免災禍。對此台電過去就曾示警除濕機6大禁忌及正確擺放方式，提醒民眾使用時務必注意安全與散熱空間。

45分鐘前

看中台南新成屋！人夫嘆「申請新青安」被打槍　網一看狂勸退

一名網友最近看中台南佳里一間665萬元的新成屋，他透露月薪5萬多，老婆在家育兒，想申請新青安首購、貸款8成，卻連跑兩家銀行都被拒，連保人也找不到，讓他不禁苦惱該怎麼突破重圍。然而，眾人看完一面倒勸退，直言就算成功貸款也還不起。

49分鐘前

買房時「管理費統一」！結果小坪數住戶改口了　專家1建議曝

最近有住戶求助，社區管理費該不該按坪數收，明明社區公設只有電梯與公共用電，沒有管理員、子母車等設施，卻因管理費分攤方式出現歧見。對此，信義房屋專家表示，若社區公設極為單純，不妨透過正式會議重新檢視收費合理性，但一定要白紙黑字寫進規約，否則類似爭議仍會一再重演。

1小時前

買房太累且沒效率？　專家點出「年輕人棄房買股」3大殘酷理由

「世界各國年輕人都紛紛的轉向股市，而不是買房，這並非巧合，而是整體金融環境演變的必然。」專家提出3大理由，解釋為何投資房地產的時代已經過去，現在的年輕人大多更傾向投資股票。

2小時前

雙捷運交會鍍金！中捷「紅橘綠」線串聯　文心崇德挑戰房價天花板

台中捷運路網加速成形，繼綠線通車後，市府宣示七線齊發，其中紅線與橘線仍在規劃階段，區域行情尚未完全反映長期價值，專家認為綠線通車後旅運量穩定成長，未來紅、橘線加入更將放大雙軌交會的整合效益。

4小時前

央行周四決策利率料按兵不動　市場聚焦房市態度

央行理監事會議將於本周四登場，在通膨壓力可控、景氣維持溫和復甦下，市場普遍預期，央行此次將延續審慎立場，維持政策利率不變。外界關注焦點除利率決策外，也集中在央行對房市現況與後續管制措施的態度。

6小時前

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客求償無門、債主1.4億吞回止損

岡山預售案「永富發官邸」一共賣出28戶，沒想到完工後，駿信建設突爆出財務危機，因「清償票款」遭強制執行，名下12戶資產一口氣被打包拍賣，不但已經付了錢的買方無法入住，中間更歷經3次停拍，日前一拍底價為1億4585.89萬元，當場由債權人以底價承買。

6小時前

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇」　2026四大成交關鍵出列

2025年即將倒數計時，各商圈的聖誕樹高掛，過節的氣氛濃厚，不過房市還是陣陣涼風，限貸令上路一年多，今年六都前11個月的買賣移轉棟數，比去年同期量縮約26%，依照這個進度推算，估計今年全台全年的買賣移轉量，可能只有去年的75折，大約是26萬棟左右。

23小時前

屋主開價1100萬！「斡旋850萬」他懊惱了　過來人挺：已過戶

一名網友日前分享，看中一間屋齡約8年的小透天，屋主開價1100萬元，太太斡旋出價850萬元，他越想越擔心「這樣會砍太多嗎？」話題引發討論。對此，信義房屋專家點出，出價合不合理，不能只看開價與斡旋金額的落差，而是要回到區域實價與市場氛圍來看。

12/13 13:08

【根本開外掛】成大男籃蒙眼投進3分球 全場瘋掉！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主開價1100萬　「斡旋85..

屋主「角落有一點點滲水」願折3..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

「40年來只休春節」老闆累了　..

逆風掃貨！建商斥9.1億納13..

「最難的一次貸款」付不出616..

除濕機半夜突起火！台電曝6禁忌..

曾喊「不會倒」！大安區百萬預售..

插著就耗電！1類電器有「待機電..

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇..

ETtoday房產雲

最新新聞more

不婚不生　40歲單身租屋族「買..

除濕機半夜突起火！台電曝6禁忌..

看中台南新成屋！人夫嘆「申請新..

買房時「管理費統一」　結果小坪..

買房太累且沒效率？　專家點出「..

雙捷運交會鍍金！中捷「紅橘綠」..

央行周四決策利率料按兵不動　市..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366